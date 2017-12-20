Мария Галенко обвинила основателя агентства Андрея Бузину в присвоении ее доли



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Сооснователь рекламного агентства «Сметана» Мария Галенко рассказала в Facebook, что покинула проект из-за обмана Андрея Бузины, с которым они вместе стояли у истоков компании.

По словам Галенко, «Сметана» начиналась и работала несколько лет как агентство равных партнеров, распределяя деньги и ответственность 50/50.

«Платить друг другу было нечем, кроме доли, так что мы перебивались с шавермы на доширак, работали из дома, но зато выпускали задорные вирусные кампании», – отмечает она.

Через полтора года с момента старта распределение ответственности было задокументировано уставными документами 60/40 в пользу Бузины. Галенко сообщает, что посчитала такое распределение долей справедливым из-за семейных обязанностей, которыми она занималась помимо работы.

«Честно, я не знаю, как измерить чей вклад. Креативный процесс, переписка с клиентами, съёмки и встречи проходили на равных, но в процессы, бухгалтерию и банкинг Андрей въезжал намного лучше меня, в свободное от работы время, примерно тогда, когда у меня по расписанию была семья», – комментирует Галенко.

В 2011 году Бузина предложил запустить сервис дистрибуции Seedr, по словам Галенко, в то же время он сообщил, что она на самом деле не владеет долей в компании, и предложил ей остаться в «Сметане» на позиции менеджера проекта. Такое сообщение её обидело, и Галенко покинула компанию.

Андрей Бузина, в свою очередь сообщил, что вопрос о доле Галенко в компании обсуждался на старте работы «Сметаны», тогда предприниматель предложил партнёру 30% проекта. Галенко ответила, что «видит эту цифру» в первый раз.

Маркетинговое агентство «Сметана» известно такими рекламными кампаниями, как «Аэропорты-тёзки» для «Сбербанка», «Тачку продай» с Сергеем Жуковым для Carprice, и социальной рекламой против курения «Детские отмазки».