Кампания проходит в рамках поддержки государственной политики регионального развития

Развитие регионов — приоритет в государственной политике. В апреле в Сочи пройдет Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России», в рамках которых пройдет обсуждение наиболее актуальных вопросов в региональном социально-экономическом развитии страны.

Город Сочи давно стал гордостью и достопримечательностью России. Он не случайно был выбран местом проведения мероприятия «Развитие регионов. Лучшее для России», так как доказал на собственном примере эффективность и качество регионального развития.

Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» проводится в поддержку государственной политики, и ставит перед собой задачи по анализу и выделению приоритетных вопросов в социально-экономическом развитии регионов, а также повышению информированности общества о направлении и взаимодействии как государственных, так и коммерческих организаций.

Инвестиции в регионы уже сейчас можно смело называть позитивной тенденцией среди представителей бизнеса и государственных учреждений. Именно поэтому, в программе примут участие представители множества Российских компаний, реализующих как федеральные проекты, направленные на развитие регионов, так и моно региональные в социально-экономической сфере нашей страны.

12 категорий проектов программы, от Интернет связи и Спорта, до Туризма и Промышленности, будут представлены в рамках мероприятия. Таким образом, Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» становится прекрасной возможностью:

Заявить о своей компании как социально-ответственной, узнать о государственных программах поддержки бизнеса и предпринимательства в своем регионе

Вступить в открытый диалог с представителями власти

Стать спикером и принять участие в Круглом столе Программы

Вторая часть программы ознаменована торжественной церемонией вручения наград наиболее успешным проектам в области социально-экономического

20 апреля, в Hyatt Regency Sochi, состоится одно из крупнейших мероприятий в сфере регионального развития. Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку на официальном сайте Программы и Форума «Развитие регионов. Лучшее для России».