Фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинули на «Оскар» от России

Российский оскаровский комитет выдвинул военную драму Константина Хабенского «Собибор» на премию американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на продюсера Александра Роднянского.

««Собибор» выдвинут большинством голосов. Назывались и «Довлатов», и «Лето», но понятно, что на «Оскар» выдвигается фильм, у которого больше шансов на премию», — сказал член комитета, продюсер Александр Роднянский.

Кинокритик Тимур Алиев считает, что тематика «Собибора» вписывается в контекст награды «Оскар» и именно эта картина призвана улучшить международный имидж России.

«Такие картины встречаются довольно часто. Например, «Лучшим фильмом на иностранном языке» в 2007 году стала «Жизнь других», в 2015 — «Ида», в 2016 — «Сын Саула», которые так или иначе рассказывают об этом периоде войны», — сообщил Алиев.

«Собибор» повествует об одноимённом концлагере на территории Польши, откуда в 1943 году сбежали заключённые. Главную роль в фильме сыграл Константин Хабенский, он же выступил режиссёром.