Кандидаты в президенты России повздорили в прямом эфире во время теледебатов

Конфликт Ксении Собчак и Владимира Жириновского в прямом эфире теледебатов на «России 1» поднял рейтинг передачи Владимира Соловьёва. Дискуссию посмотрели в 1,5 раза больше зрителей, чем обычно собирают в будни программы Соловьева, сообщает РБК.

По данным Mediascope, дебаты собрали у экранов почти 710 тыс. москвичей старше 18 лет, что в 1,5 раза больше, чем обычные эфиры телеведущего. Рейтинг программы составил 5,7%, при этом средний рейтинг программы – почти 3,9%.

Сначала выпуск программы с дебатами, в ходе которых Владимир Жириновский нецензурно оскорбил Ксению Собчак, а та облила его водой, вышел в прямом эфире на Дальнем Востоке. К моменту трансляции на европейскую часть страны о скандале уже было известно из роликов, которые практически сразу же появились в интернете. Однако столичные зрители увидели полную версию программы, вышедшей на Дальний Восток, но без нецензурных выражений Жириновского.

«Россия 1» не будет наказана за нецензурную ругань: по действующему законодательству Роскомнадзор не может привлечь к ответственности канал, если нецензурные выражения прозвучали в прямом эфире.

Первый эфир теледебатов состоялся на Общественном телевидении России вечером во вторник, 27 февраля. Второй выпуск, в котором участвовали, в том числе, Собчак и Жириновский, показал в среду, 28 февраля, с 08:05 до 09:02 мск «Первый канал». Оппоненты не конфликтовали, и аудитория этой передачи, по предварительным данным Mediascope, составила в Москве 226 тыс. человек старше 18 лет, рейтинг программы был всего 1,8%.

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