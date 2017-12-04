Новая опция тарифов «МегаФон» позволяет общаться за границей в мессенджерах безлимитно. Такое нововведение, вероятно, очень порадует абонентов в предверии новогодних каникул.
Представители компании отмечают, что делиться эмоциями и поздравлять с праздниками теперь возможно в любой момент, а не только в зоне Wi-Fi.
Главными героями ролика стали снеговики, которые, даже оказавшись на пляже, не намерены отказываться от привычных средств общения.
Состав творческой группы:
МегаФон (клиент)
Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям – Снежана Черногорцева
Руководитель по интегрированным коммуникациям – Андрей Литвинов
Продюсер – Александра Потапова
Instinct (креатив)
Креативные директора – Роман Фирайнер, Алексей Мешков
Копирайтер – Митя Шардин
Арт-директор – Ксения Сапунова
Старший стратег – Стас Ивницкий
Руководитель отдела по работе с клиентами – Сандра Капчиц
Руководитель группы по работе с клиентами – Елена Смирнова
Старший менеджер по работе с клиентами – Анна Афендулиди
Stereotactic (продакшн)
Режиссер – Георгий Тоидзе
Оператор – Юрий Никогосов
Продюсер – Дмитрий Бочаров
Ассистент продюсера – Кира Выходцева