Рекламное видео рассказывает о новой опции тарифов «Включайся!»

Новая опция тарифов «МегаФон» позволяет общаться за границей в мессенджерах безлимитно. Такое нововведение, вероятно, очень порадует абонентов в предверии новогодних каникул.

Представители компании отмечают, что делиться эмоциями и поздравлять с праздниками теперь возможно в любой момент, а не только в зоне Wi-Fi.

Главными героями ролика стали снеговики, которые, даже оказавшись на пляже, не намерены отказываться от привычных средств общения.

Состав творческой группы:

МегаФон (клиент)

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям – Снежана Черногорцева

Руководитель по интегрированным коммуникациям – Андрей Литвинов

Продюсер – Александра Потапова

Instinct (креатив)

Креативные директора – Роман Фирайнер, Алексей Мешков

Копирайтер – Митя Шардин

Арт-директор – Ксения Сапунова

Старший стратег – Стас Ивницкий

Руководитель отдела по работе с клиентами – Сандра Капчиц

Руководитель группы по работе с клиентами – Елена Смирнова

Старший менеджер по работе с клиентами – Анна Афендулиди

Stereotactic (продакшн)

Режиссер – Георгий Тоидзе

Оператор – Юрий Никогосов

Продюсер – Дмитрий Бочаров

Ассистент продюсера – Кира Выходцева