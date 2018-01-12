Подборка самых снежных и самых ледяных праздников мира и России от редакции Состава



Харбин

Тающее искусство – так можно назвать все эти завораживающие ледяные деревни, замки и даже города, которые каждую зиму вырастают на короткий срок там, где не понаслышке знают о снеге. Фестивали ледяных и снежных скульптур проводят во всем северном полушарии, и мы расскажем о самых масштабных из них, не забыв про отечественные. (Это наш личный хит-парад, и на объективность мы не претендуем).

Харбинский фестиваль льда и снега

Китай, Япония, Канада, Норвегия, Швеция – это Топ-5 мировых ледяных праздников.

Начнем с Китайского фестиваля льда и снега, который проводится в самом холодном городе страны, Харбине, с 1963 года. Не только один из старейших, но и крупнейший в своем роде. На площади около полумиллиона квадратных метров в течение двух месяцев вырастают поднебесные дворцы и гигантские скульптуры мифических богов.

Харбинский ледяной город – это примерно 2000 различных арт-объектов и 200 тысяч кубических метров чистейшего льда из реки Сунгари. Каждый куб весит по 250 кг. Только вдумайтесь в эти масштабные цифры!

Источник фото

Темой 2018 стали города Великого шёлкового пути. Древние цивилизации из хрупкого материала воссоздают художники и скульпторы из Китая, Америки, Канады, Японии, России, Сингапура и др. В этом году на возведение самой большой трехсотметровой скульптуры ушло десять дней и силы пятисот мастеров со всего мира.

Источник фото

Самое крутое в этом фестивале, что там как на знаменитом Burning Man, в финале все ледяные творения необходимо разрушить! Ледорубы выдают всем желающим! Информация для желающих что-нибудь разрушить: финал фестиваля намечен 28 февраля.

Снежный фестиваль в Саппоро, Япония

В середине прошлого века с нескольких построенных мальчишками скульптур началась история Японского снежного фестиваля.

Особенность фестиваля в том, что он проходит сразу в трех местах столицы острова Хоккайдо. А царит в нем не заданная тематика, а фантазия снежных скульпторов! Для создания самых крупных композиций привлекаются вооруженные силы страны. Праздник проходит в начале февраля и длится всего неделю.

Канадский Carnaval de Quebec

Это скорее карнавал, чем фестиваль. Так как на этом празднике души и тела ледяные скульптуры – лишь часть мероприятия, основной упор – на безудержное канадское веселье.

Рождением карнавала можно считать конец позапрошлого века, а корни его организаторы рекомендуют искать в традиционных народных гуляниях перед началом поста. Подготовка к празднику зимы в Квебеке начинается с сооружения дворца для символа карнавала – снеговика по имени «Добряк» (Хороший Человек).

Бал-маскарад ряженых, гонки на упряжках, матчи по хоккею, состязание гребцов на бурной реке Святого Лаврентия, ночные вечеринки и еще с десяток добрых традиций! И среди всего этого веселья есть время и на серьезное международное соревнование: более 50 команд из 30 стран принимают участие в конкурсе снежной скульптуры.

Норвежский фестиваль ледяной музыки в Гейло

В первое полнолуние года заснеженные вершины горнолыжного городка становятся декорацией для необычного музыкального шоу. Играть музыку на инструментах изо льда придумал норвежский композитор и художник Terje Isungset.

Источник фото

Каждый инструмент сделан из природного кристально прозрачного льда. Терье пробовал делать гитары и барабаны из обычной замороженной воды, залитой в подготовленную форму, но они звучали глухо.

Источник фото

Фестиваль длится всего 3 дня. Музыка звучит, а ледяные гитары, арфы и трубы тают от теплого прикосновения человека. В этом есть свое волшебство.

Шведский снежный фестиваль в Кируне

Кируна – это городок на севере Швеции. Впервые фестиваль там состоялся чуть больше 30 лет назад в 1986 году по случаю запуска ракеты «Викинг».

Каждый год, последнюю неделю января, город заполняется ледяными и снежными скульптурами. А гости приходят полюбоваться на недолговечные творения на фоне северного сияния, которое в тех широтах – явление частое.

Организаторы называют его единственным фестивалем за полярным кругом, в чем очень сильно ошибаются. (Ниже мы расскажем про наш заполярный набирающий обороты праздник снега и льда).

«Снеголёд» в Хибинах, Россия

Самый маленький, но от этого не менее зрелищный снежный праздник проходит на самом краю России, за полярным кругом на Кольском полуострове. Там, начиная с конца декабря, уже десятую зиму подряд вырастает «Снежная деревня», в которой проходит фестиваль «Снеголёд». Снеголёд длится пару недель, где в режиме реального времени зрители наблюдают за рождением новых снежных творений.

Снега на русском севере настолько много, что кроме «деревни» в Заполярье построили еще и галерею ледовых скульптур, рядом с которой в середине зимы проходит экспресс-конкурс «Бешеная пила». Глыбы чистейшего озерного льда за 90 минут превращаются в искусство. Таким образом, получается, что «Снеголёд» – это масштабный двухнедельный фестиваль, состоящий из состязания по снежным и ледовым скульптурам.

Фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири»

Этот сибирский праздник для ледовых зодчих зародился в 2013 году в Красноярске. Как правило, он проходит на новогодних каникулах и длится всего три дня. Несмотря на то, что этот фестиваль молодой, на него в этом году приехали 20 команд из Японии, Латвии, Беларуси, Москвы, Перми, Хабаровска и других городов России.

Фестиваль ледовых скульптур «Ice Fantasy», Санкт-Петербург

Завершаем нашу подборку самым ближним фестивалем «Ледяная фантазия», который каждую зиму проходит в северной столице России. Место проведения – Петропавловская крепость. От капризной питерской погоды работы художников и их работы спасает специальный шатёр-холодильник.

Изюминкой фестиваля является центральная семиметровая композиция. В этом году самой высокой скульптурой стала точная копия одного из самых знаменитых и романтичных архитектурных памятников России - замка «Ласточкино гнездо» в масштабе 1:2.