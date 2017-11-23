Новая услуга упростит российским компаниям выход на западные рынки

Компания Aitarget, официальный реселлер рекламы Facebook и Instagram в России, открывает доступ к рекламе в Snapchat, одной из крупнейших западных соцсетей. Клиенты компании смогут охватить ранее недоступную аудиторию миллениалов США и Европы.

С помощью Aitarget рекламодатели получат доступ к Snap Ads – самому популярному рекламному формату соцсети. Бренды смогут размещать 10-секундные видео с одним из целевых действий: переход на сайт и покупка на сайте, установка приложения, просмотр более детального видео о бренде или продукте.

«Мы начали тестировать Snap Ads в июле этого года с некоторыми клиентами. При продвижении мобильной игры цена установки была ниже, чем в аналогичных каналах. В eCommerce мы также увидели более низкий CPM, чем в других источниках: цена показа ниже, так как она формируется с помощью аукциона, а рекламодателей в Snapchat пока меньше, чем в других соцсетях», – рассказывает Илья Лагутин, CEO и основатель Aitarget.

Новая услуга значительно упростит российским компаниям выход на западные рынки и позволит охватить новую многомиллионную аудиторию. Aitarget работает во всех странах, где присутствует Snapchat.

«Мы предоставляем все те же возможности таргетинга, которые есть и в самой соцсети, и предлагаем собственную платформу автоматизации и оптимизации конверсий, недоступную рекламодателям, работающим со Snapchat напрямую», – добавляет Лагутин.

Отмечается, что клиенты смогут выбрать пол, возраст, язык, локацию, тип подключения, операционную систему и мобильного оператора пользователя. Также Snapchat предоставляет рекламодателям дополнительные возможности, которые, например, позволят отследить местоположение пользователя и показать ему наиболее релевантную рекламу. Это поможет более точно таргетировать рекламное сообщение и, соответственно, делать его более полезным для пользователя.

Мировая аудитория Snapchat насчитывает около 178 миллионов пользователей. Snapchat также стал серьезной платформой для медиа: у компании более 70 партнеров, среди которых NBC, BuzzFeed, National Geographic, The New York Times.