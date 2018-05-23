Главные тренды SMM 2018, реальные кейсы, живое общение с профессионалами

С 5 по 28 июня Альберт Усманов и Андрей Коняев проведут интенсив по продвижению брендов с помощью цифрового маркетинга и социальных сетей — «SMM-результат».

По данным Mediascope, 7 из 10 интернет активных жителей России пользуются социальными сетями. В связи с массовым вовлечением аудитории SMM перестал быть дополнительной строкой в маркетинговых бюджетах, превратившись в отдельное перспективное направление. Грамотное ведение бизнеса в social media стало приоритетным курсом для многих компаний.

Курс «SMM Результат» разработан специально для бизнес-аудитории и рассчитан на руководителей по маркетингу и digital маркетингу, PR-менеджеров и специалистов по SMM, брендингу и коммуникациям.

Программа курса объединяет в себе самые актуальные тренды в сфере SMM и впечатляющий опыт авторов.

Авторы и преподаватели:

Альберт Усманов — эксперт в области digital-маркетинга с опытом более 10 лет. Он руководил отделом по работе с социальными медиа в медиахолдинге «РИА Новости», отвечал за B2B-маркетинг во «ВКонтакте», а также был директором по цифровому маркетингу в «Сбербанке». Сейчас работает руководителем центра цифрового маркетинга в «Альфа-Банке».

Андрей Коняев — главный редактор издания N+1, основатель сообществ «Лентач», «Образовач». Работал шеф-редактором в «Ленте.ру». Консультант телеканала RTVi, директор по медиа в медиакомпании «Пикчер», ведущий научно-популярных программ.

В результате обучения каждый участник курса научится:

Разрабатывать собственную SMM-стратегию;

Определять цели и задачи SMM-стратегии бизнеса;

Анализировать свою ЦА;

Выбирать инструменты и сервисы для продвижения;

Анализировать работу в социальных сетях;

Определять бюджеты и KPI;

Планировать и адаптировать контент;

Делать отчеты и собирать аналитику;

Вписывать SMM-стратегию в маркетинговую стратегию компании.

Обучение проводится в формате вебинаров и основано на реальных кейсах авторов курса, а также лучших примерах из российской и мировой SMM-практики.

Помимо уникальных теоретических знаний участники курса получают возможность задавать вопросы преподавателям и получать экспертную оценку к выполненным домашним заданиям.

Количество места ограничено.

Записаться на курс и узнать подробности можно на сайте.