С 5 по 28 июня Альберт Усманов и Андрей Коняев проведут интенсив по продвижению брендов с помощью цифрового маркетинга и социальных сетей — «SMM-результат».
По данным Mediascope, 7 из 10 интернет активных жителей России пользуются социальными сетями. В связи с массовым вовлечением аудитории SMM перестал быть дополнительной строкой в маркетинговых бюджетах, превратившись в отдельное перспективное направление. Грамотное ведение бизнеса в social media стало приоритетным курсом для многих компаний.
Курс «SMM Результат» разработан специально для бизнес-аудитории и рассчитан на руководителей по маркетингу и digital маркетингу, PR-менеджеров и специалистов по SMM, брендингу и коммуникациям.
Программа курса объединяет в себе самые актуальные тренды в сфере SMM и впечатляющий опыт авторов.
Авторы и преподаватели:
Альберт Усманов — эксперт в области digital-маркетинга с опытом более 10 лет. Он руководил отделом по работе с социальными медиа в медиахолдинге «РИА Новости», отвечал за B2B-маркетинг во «ВКонтакте», а также был директором по цифровому маркетингу в «Сбербанке». Сейчас работает руководителем центра цифрового маркетинга в «Альфа-Банке».
Андрей Коняев — главный редактор издания N+1, основатель сообществ «Лентач», «Образовач». Работал шеф-редактором в «Ленте.ру». Консультант телеканала RTVi, директор по медиа в медиакомпании «Пикчер», ведущий научно-популярных программ.
В результате обучения каждый участник курса научится:
- Разрабатывать собственную SMM-стратегию;
- Определять цели и задачи SMM-стратегии бизнеса;
- Анализировать свою ЦА;
- Выбирать инструменты и сервисы для продвижения;
- Анализировать работу в социальных сетях;
- Определять бюджеты и KPI;
- Планировать и адаптировать контент;
- Делать отчеты и собирать аналитику;
- Вписывать SMM-стратегию в маркетинговую стратегию компании.
Обучение проводится в формате вебинаров и основано на реальных кейсах авторов курса, а также лучших примерах из российской и мировой SMM-практики.
Помимо уникальных теоретических знаний участники курса получают возможность задавать вопросы преподавателям и получать экспертную оценку к выполненным домашним заданиям.
Количество места ограничено.
Записаться на курс и узнать подробности можно на сайте.