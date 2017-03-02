Прокат российского мультфильма в американских кинотеатрах стартует 3 марта



Скриншот мультфильма

С 3 марта в американских кинотеатрах начинается прокат российского полнометражного анимационного фильма “Смешарики: Легенда о Золотом Драконе”, сообщает пресс-служба правообладателя анимационного бренда “Смешарики” - Группы Компаний “Рики”.

Американская компания Shout! Factory приобрела права на показ российского мультфильма "Смешарики" еще в сентябре прошлого года. В прокате на территории США мультфильм называется Kikoriki.

Локализация фильма, адаптация сюжета и сценария второй полнометражной картины о круглых персонажах для американского зрителя, как и в случае с фильмом “Смешарики. Начало”, осуществлялась обладателями премии “Эмми”, номинантами на “Оскар” - прославленной американской студией Baboon Animation, под руководством креативного продюсера Майка де Сева.

К озвучанию персонажей англоязычной версии фильма были привлечены известные американские актёры. Так, любимицу миллионов маленьких и взрослых зрителей “Смешариков” - Нюшу - в английской версии фильма “Смешарики. Легенда о Золотом Драконе” озвучивает актриса Элисон Ли Розенфельд. Карыч и Копатыч заговорили голосами, подаренными им одним из ведущих нью-йоркских актеров озвучания – Майком Поллоком.

Напомним, первая часть кинофраншизы о Смешариках (”Смешарики.Нача ло»/ “Kikoriki:Team Invincible”) вышла в свет в 2012 году. Релиз третьей части франшизы – “Смешарики. Дежавю” (”Kikoriki. Deja Vu”) запланирован на зиму 2017-2018 года.