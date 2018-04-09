Лишившись аккредитации Госдумы, многие журналисты оказались невостребованны

Парламентские журналисты редакций, объявивших бойкот Госдуме из-за скандала с домогательствами Леонида Слуцкого, увольняются. СМИ продолжают освещать деятельность нижней палаты российского парламента, при этом журналисты испытывают трудности с получением информации.

В частности, Елизавета Антонова сообщила в Facebook, что покинула телеканал «Дождь». Она подчеркнула, что считает нелепыми действия канала, который объявил бойкот Госдуме и сам же не стал следовать ему. «Я не собираюсь отмораживать уши (и руки) в ожидании, пока депутат выйдет из Думы на улицу, чтобы дать мне комментарий», — написала она в Facebook.

Жертвой скандала стала и Ирина Нагорных, проработавшая в «Коммерсанте» 20 лет. Причиной увольнения стала публикация, в которой журналистка представила свое видение скандала с харассментом в Государственной думе. Она написала, что данный скандал в публичной плоскости абсолютно видоизменил свои формы, став настоящей политической головоломкой, крайним в которой оказался не депутат Слуцкий, а спикер палаты Володин, не имеющий никакого отношения к этой ситуации. Подобные выводы оказались неприемлемы для редакции политического блока издательского дома «Коммерсант», которое и объявило журналистке о том, что более не желает сотрудничать с ней.

Кроме того, два парламентских журналиста РБК уже написали заявление об увольнении: это Мария Макутина, публикующаяся в RT, и Вера Холмогорова, планирующая перейти на работу на парламентское телевидение Госдумы. Причина их увольнения кроется в том, что, несмотря на объявленный Госдуме бойкот, редакция РБК продолжила требовать от журналистов «качественных инсайдов» из Госдумы, для которых теперь нижняя палата оказалась наглухо закрыта, так как без аккредитации попасть в парламент невозможно.

Журналистка Алена Попова решила по-другому бороться со сложившейся ситуацией. Совместно с коллегами она создала сайт против домогательств депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. На сайте можно написать обращение в Генпрокуратуру, написать обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, подписать петицию, чтобы в отношении Слуцкого начали расследование, а также посмотреть, какие вносились законы, что предлагалось и что предлагается сейчас.

Напомним, более двух десятков СМИ отказались работать в палате после того, как думская комиссия по этике не нашла «отклонений» в поведении председателя международного комитета Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах к журналисткам. Среди них РБК, «Коммерсант», «Дождь», Lenta.ru, Znak.com и многие другие.