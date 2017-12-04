Contrapunto решило рекламировать новый смартфон через рэп

Новая рекламная кампания анонсирует старт продаж смартфона Samsung Galaxy J5 в салонах «Билайн». Главным героем ролика стал Скруджи – артист музыкального лейбла Black Star.

Команда Contrapunto опиралась на практичный инсайт: тусклый экран может существенно осложнить жизнь. На протяжении всего ролика Скруджи перечисляет, какие неприятности случались с ним из-за тусклого экрана смартфона: некорректный ответ на сообщение, неверный выбор товара в интернет-магазине и другие.

«Такой инсайт заставил нас вспомнить о жесте facepalm, из которого и родилась идея нашего ролика. Это натолкнуло нас на мысль о клипе Скруджи,а выражение «рука-лицо» превратилось в «тусклый экран». Ролик наполнен юмором и иронией – а что еще нужно в канун новогодних праздников?», – рассказывает Юлиан Суетин, креативный директор Contrapunto.

«Новый ролик нацелен на молодежную аудиторию, трендсеттеров. Поэтому в качестве героя выступает именно Скруджи – восходящая звезда хип-хопа. Его клип «Рукалицо» набрал более 13,3 млн просмотров на YouTube за полгода. Выбранный формат должен привлечь внимание аудитории и не остаться незамеченным», – комментирует Юлия Конева, директор по стратегическому маркетингу и интегрированным коммуникациям ПАО «Вымпелком».

Ролик «Рука Лицо» появится на федеральном ТВ и онлайн-каналах.

Состав творческой группы:

ПАО «Вымпелком» (клиент)

Директор по стратегическому маркетингу и интегрированным коммуникациям – Юлия Конева

Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний – Наталья Кривчанская

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний – Александр Крылов

Продюсер – Дмитрий Лашкин

Contrapunto (креатив)

Креативный директор – Юлиан Суетин

Арт-директор – Анна Андрега

Копирайтеры – Тимур Гадеев, Юрий Апакидзе

Продюсер – Андрей Шкатов

Руководитель отдела по работе с клиентами – Виктория Канина

Старший менеджер по работе с клиентами – Альбина Бекмансурова

Менеджер по работе с клиентами – Дарья Быкова

«Стинк» (продакшн)

Режиссер – Joris Bacquet

Второй режиссер – Ася Гусакова

Продюсер – Игорь Рабчун

The Marketing Arm (агентство по работе с селебрити)

Директор по работе с селебрити – Татьяна Хмельницкая