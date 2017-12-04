Новая рекламная кампания анонсирует старт продаж смартфона Samsung Galaxy J5 в салонах «Билайн». Главным героем ролика стал Скруджи – артист музыкального лейбла Black Star.
Команда Contrapunto опиралась на практичный инсайт: тусклый экран может существенно осложнить жизнь. На протяжении всего ролика Скруджи перечисляет, какие неприятности случались с ним из-за тусклого экрана смартфона: некорректный ответ на сообщение, неверный выбор товара в интернет-магазине и другие.
«Такой инсайт заставил нас вспомнить о жесте facepalm, из которого и родилась идея нашего ролика. Это натолкнуло нас на мысль о клипе Скруджи,а выражение «рука-лицо» превратилось в «тусклый экран». Ролик наполнен юмором и иронией – а что еще нужно в канун новогодних праздников?», – рассказывает Юлиан Суетин, креативный директор Contrapunto.
«Новый ролик нацелен на молодежную аудиторию, трендсеттеров. Поэтому в качестве героя выступает именно Скруджи – восходящая звезда хип-хопа. Его клип «Рукалицо» набрал более 13,3 млн просмотров на YouTube за полгода. Выбранный формат должен привлечь внимание аудитории и не остаться незамеченным», – комментирует Юлия Конева, директор по стратегическому маркетингу и интегрированным коммуникациям ПАО «Вымпелком».
Ролик «Рука Лицо» появится на федеральном ТВ и онлайн-каналах.
Состав творческой группы:
ПАО «Вымпелком» (клиент)
Директор по стратегическому маркетингу и интегрированным коммуникациям – Юлия Конева
Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний – Наталья Кривчанская
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний – Александр Крылов
Продюсер – Дмитрий Лашкин
Contrapunto (креатив)
Креативный директор – Юлиан Суетин
Арт-директор – Анна Андрега
Копирайтеры – Тимур Гадеев, Юрий Апакидзе
Продюсер – Андрей Шкатов
Руководитель отдела по работе с клиентами – Виктория Канина
Старший менеджер по работе с клиентами – Альбина Бекмансурова
Менеджер по работе с клиентами – Дарья Быкова
«Стинк» (продакшн)
Режиссер – Joris Bacquet
Второй режиссер – Ася Гусакова
Продюсер – Игорь Рабчун
The Marketing Arm (агентство по работе с селебрити)
Директор по работе с селебрити – Татьяна Хмельницкая