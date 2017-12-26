Ему было 40 лет

Сегодня в Москве скончался основатель Aviasales Константин Калинов в возрасте 40 лет, сообщает «Медуза» со ссылкой на пресс-службу компании.

Причина смерти в сообщении не приводится. Известно, что в конце прошлого года Калинов отошел от оперативной деятельности в Aviasales из-за болезни. Ему было 40 лет.

«В том, что случилось невозможно поверить. Да и невозможно найти слова, чтобы выразить значимость нашей потери… Лучше всего почтить память о Косте продолжением дела его жизни. Да и жить так, как он сам — не бояться и достигать результатов, о которых другим далеко. Спасибо, Костя. Мы тебя любим», — говорится в письме управляющего директора Aviasales Максима Крайнова, разосланного сегодня сотрудникам компании.

Aviasales.ru — крупнейший российский метапоисковик авиабилетов, принадлежащий компании Go Travel Un Limited. Изначально сайт был запущен как личный блог Калинова в 2007 году. Со временем он стал крупнейшим российским сервисом.