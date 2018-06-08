Создатели проекта #ударьпоинсульту рассказали о целях и результатах социальной кампании

На заключительном матче сезона 2017/18 болельщики «Спартака» увидели необычный ролик с участием любимых игроков. Только они не рекламировали спортивный бренд или новый автомобиль, а рассказывали о первых признаках инсульта.

Проблема

Люди не знают, каковы первые признаки инсульта. Однако даже те, кто в принципе знаком с симптомами, не узнают их в обычной жизни. Это доказал прошлогодний эксперимент «Дети на защите взрослых», разработанный студией Видеостудия Mozga для фонда ОРБИ к Всемирному Дню Борьбы с Инсультом.

Задача

Главная цель ОРБИ — повышение знаний о симптомах инсульта.

Олег Агейчев, режиссер:

На встрече я узнал страшную цифру — 900 000 случаев инсульта в России в год. В каждом случае быстрая реакция людей, оказавшихся рядом, могла спасти жизнь. Нас эта коммуникационная задача очень вдохновила, и мы принесли несколько креативных решений. Одно из них мы тогда реализовали, остальные еще ждут своего времени.

Реализация

В конце ноября 2017 года ролик «Дети на защите взрослых» с нулевым бюджетом за два дня набрал 3 миллиона просмотров в Instagram. Проект уже вошел в short-лист фестиваля WhiteSquare и выиграл Гран-при на фестивале «Реклама будущего». После успеха проекта заказчики решили продолжить кампанию.

Ролик увидело руководство ФК «Спартак-Москва». Он не оставил равнодушными администрацию и игроков клуба, и они инициировали совместный с фондом проект. Тогда и родилась идея сделать подобное видео с футболистами клуба. С одной стороны, медийность игроков и дополнительное внимание к теме футбола явно усиливали коммуникацию. С другой стороны, необходимо было найти креативное решение, подходящее для красно-белых.

Идея

Внимательное изучение трансляций матчей показало, что футболисты очень много общаются знаками — из-за шума и расстояний. Так появилась концепция «Знаки»: знаки футболистов распознают миллионы людей, а важные симптомы инсульта — далеко не все.

Процесс

Новый ролик стал продолжением кампании с детьми. Связывают их прежде всего формат и основной прием: в начале это просто стэндапы людей, которые что-то показывают, но твист в середине переводит все в неожиданную плоскость. Дополнительными улучшениями стали врезки с реальными знаками с футбольного поля. В ролике снялись Луис Адриано, Фернандо, Роман Зобнин, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Александр Селихов, Александр Самедов.

Результаты

Креаторы и заказчики столкнулись с тем, что регулярных оценок знания симптомов не проводится. Это затруднило оценку эффективности, но в итоге учитывалось не только количество просмотров, но и показатель обращения в первые часы после инсульта.?По Москве он вырос за последние полгода. А значит, люди все быстрее распознают инсульт и вызывают скорую. Не менее важно, что про симптомы инсульта узнали более 150 тысяч детей по всей России.

Заказчик: Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ и ФК «Спартак-Москва»

Креатив и продакшн: Видеостудия Mozga

Режиссер: Олег Агейчев

Операторы: Екатерина Орловская, Константин Овчинников