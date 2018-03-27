По заявлению министра финансов, этот сегмент будет сформирован к концу года

Единая система прослеживаемости движения товаров на территории России может принести в бюджет дополнительно 200−300 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра финансов Р Ф Антона Силуанова.

«К концу текущего года будет сформирован национальный сегмент системы прослеживаемости товаров на всех этапах их жизненного цикла. Для этого будут задействованы данные из таможенных деклараций, систем маркировки, АСК НДС (автоматическая система контроля за возмещением НДС) и ККТ (система контроля за применением контрольно-кассовой техники). Рассчитываем дополнительно привлечь в казну до 200−300 млрд рублей», — сказал министр.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев поручил Федеральной налоговой и Федеральной таможенной службам, подконтрольным Минфину, создать в России непрерывную цепочку отслеживания движения товара внутри страны, что позволит решать фискальные задачи (улучшение собираемости налоговых и таможенных платежей) и предотвращать появление контрафакта.