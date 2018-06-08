Завершился фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях

В Москве завершился фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury 2018. Гости дискуссионных панелей познакомились с основными трендами в индустрии, а авторы наиболее успешных кейсов удостоились заслуженных наград в рамках конкурсной программы.

Фестиваль Silver Mercury — одно из крупнейших событий в мире российского маркетинга. В этом году он состоялся в 18-й раз и проходил под девизом «Искусство маркетинга. Пространство возможностей», отражающим главную тему мероприятия — связь искусства и маркетинга. Программа Silver Mercury, по традиции, была поделена на две части — дискуссионную и конкурсную. Подготовка к реализации обоих блоков осуществлялась при активной поддержке официальных партнеров события, в числе которых ведущее отраслевое издание Sostav.ru, агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications, лидер в сфере новых медиа группа компаний Rambler&Co и другие.

В этом году в качестве партнера фестивальной программы выступил эксперт в организации масштабных городских событий — компания Bright People, пионер в интеграции визуальных перформансов и театрального контента в семейные фестивали. В рамках их секций на Silver Mercury собрались основатели крупнейших и самых ярких фестивалей страны — Пикника Афиши, Bosco Fresh Festival, Ahmad Tea Festival, VK Fest, Сколково, Усадьбы Jazz — которые обсуждали будущее российских фестивалей и их влияние на культурную политику столицы.

В течение двух дней — 6 и 7 июня — в кинотеатре «Горизонт» проходили дискуссии, затрагивающие основные тенденции в сфере рекламы и маркетинга. Вместе с гостями Silver Mercury приглашенные эксперты обсудили особенности развития фестивальной культуры в России, значимость использования digital- и event-инструментов в продвижении бренда и роль искусства в маркетинге. Также затрагивались вопросы социальной ответственности в индустрии и секреты успешного ведения бизнеса. В качестве спикеров выступили топ-менеджеры крупнейших организаций, представители сферы искусства, digital- и event-маркетинга.

Кроме того, состоялись Церемонии награждения призеров премии Silver Mercury — первый день был посвящен участникам блока «Стратегия и эффективность», а второй — конкурсантам блока «Креатив и реализация». В общей сложности было вручено 189 наград в 42 номинациях. Помимо этого, один проект — «Верстовой столб Шаверма-Шаурма», реализованный агентством Granat communications для компании Dostaевский, — удостоился гран-при этого года. Также два кейса получили специальные призы: павильон «Умный город» на ВДНХ от ООО «Дас Верк РУС» стал лучшей инновационной кампанией, выполненной для государственной организации, а компания Uber и агентство OMD Media Direction с работой «Как умные технологии повысили эффективность оффлайн-медиа» были отмечены медиахолдингом MAER GROUP.

По числу полученных наград вторым после Granat communications стало агентство Mosaic — они удостоились признания 13 раз, при этом в некоторых номинациях высшую оценку получили сразу несколько их кейсов. Также впечатляющих успехов достигли ARK

CONNECT и e: mg — их работы назывались со сцены по 5 раз, и брендинговое агентство Depot WPF и RCG с четырьмя призовыми местами.

С полной информацией о победителях можно ознакомиться на сайте Silver Mercury.