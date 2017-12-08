Международный фестиваль рекламы Red Apple продолжает свою работу. В четверг, 7 декабря, были опубликованы шорт-листы и награждены победители в номинациях Принт, Наружка и Indoor, Дизайн, Сувениры, Упаковка, Интерактив, Данные, Медиапроекты и Эффективность.
Сегодня Red Apple продолжает оглашать самые яркие рекламные проекты года по версии международного жюри. Категории, победителей которых мы узнаем вечером на второй церемонии награждения, — «Инновационная реклама», «Радио реклама», «Рекламные кампании», «Промо кампании», «Социальная реклама», «Телевизионная и кино реклама» и «Телевизионная и кино реклама (мастерство)». Кроме того, будут названы обладатели гран-при и спецпризов. Также станут известны имена победителей в номинации «Молодые креаторы».
В сегодняшнем списке финалистов — 36 работ. Больше всего номинантов на победу (10) в категории «Промо кампании», меньше всего (1) — в категории «Радио реклама».
INNOVATIVE ADVERTISING
Агентство: Marvelous
Работа: 1 MB Campaign
Агентство: Gocream
Работа: Nike K11 — Digital Korobkas
Агентство: GOOD Moscow
Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS
RADIO ADVERTISING
Агентство: RODNYA
Работа: TRANSFORMERS HACK THE RADIO
ADVERTISING CAMPAIGNS
Агентство: РА Восход
Работа: Made By Diabetics
Агентство: GOOD Moscow
Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS
Агентство: Marvelous
Работа: 1 MB Campaign
Агентство: BBDO
Работа: 1st Grrrade
Агентство: SLAVA
Работа: Master & Margarita. I was there
Агентство: SMETANA
Работа: FIND OUT YOUR NAMESAKE AIRPORT
Агентство: Publicis Russia
Работа: The Untouchables
PROMO CAMPAIGNS
Агентство: Action
Работа: Barni. Launch a Rocket into Space
Агентство: BBDO
Работа: RIBBONIZATION
Агентство: Havas Moscow
Работа: Predictions by Simpsons
Агентство: РА Восход
Работа: Car Curling
Агентство: Marvelous
Работа: 1 MB Campaign
Агентство: RT
Работа: #1917LIVE: What if Twitter existed 100 years ago?
Агентство: GOOD Moscow
Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS
Агентство: Action
Работа: Barni. Launch a Rocket into Space
Агентство: Cheil Russia
Работа: PayWrestling
SOCIAL ADVERTISING
Агентство: Publicis Russia
Работа: The Untouchables
Агентство: STRANA media team / MOVATORS idea farm
Работа: TOY ZHYRY ('WEDDING SONG')
Агентство: SPLAT COSMETICS
Работа: #IBrushMyTeethIHelp
Агентство: MORE
Работа: IT'S NOT A COUB
TV AND CINEMA ADVERTISING
Агентство: РА Восход
Работа: Everybody Loves Crabs. Antipodes
Агентство: РА Восход
Работа: Everybody Loves Crabs. Husband
Агентство: Leo Burnett Moscow
Работа: For those who work for three
Агентство: AMV BBDO
Работа: LET'S NOT BE BLUNT
Агентство: РА Восход
Работа: Made By Diabetics
Агентство: DDB Russia
Работа: "Stars"
TV AND CINEMA ADVERTISING (CRAFT)
Агентство: РА Восход
Работа: Made By Diabetics
Агентство: Fetish Film
Работа: Magne B6 Kids. Antidrama
Агентство: РА Восход
Работа: Everybody Loves Crabs. Antipodes
Агентство: SLAVA
Работа: Reward those who seek no rewards
Агентство: AIDAPIONEER
Работа: Racoon-Drummers