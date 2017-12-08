 

Международный фестиваль рекламы Red Apple продолжает свою работу. В четверг, 7 декабря, были опубликованы шорт-листы и награждены победители в номинациях Принт, Наружка и Indoor, Дизайн, Сувениры, Упаковка, Интерактив, Данные, Медиапроекты и Эффективность. 

Сегодня Red Apple продолжает оглашать самые яркие рекламные проекты года по версии международного жюри. Категории, победителей которых мы узнаем вечером на второй церемонии награждения, — «Инновационная реклама», «Радио реклама», «Рекламные кампании», «Промо кампании», «Социальная реклама», «Телевизионная и кино реклама» и «Телевизионная и кино реклама (мастерство)». Кроме того, будут названы обладатели гран-при и спецпризов. Также станут известны имена победителей в номинации «Молодые креаторы».

В сегодняшнем списке финалистов — 36 работ. Больше всего номинантов на победу (10) в категории «Промо кампании», меньше всего (1) — в категории «Радио реклама».

INNOVATIVE ADVERTISING

Агентство Marvelous
Работа: 1 MB Campaign 

Агентство: Gocream 
Работа: Nike K11 — Digital Korobkas 

Агентство: GOOD Moscow
Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS

RADIO ADVERTISING

Агентство: RODNYA 
Работа: TRANSFORMERS HACK THE RADIO

ADVERTISING CAMPAIGNS

Агентство: РА Восход 
Работа: Made By Diabetics 

Агентство: GOOD Moscow 
Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS 

Агентство Marvelous
Работа: 1 MB Campaign 

Агентство: BBDO 
Работа: 1st Grrrade

Агентство SLAVA 
Работа: Master & Margarita. I was there 

Агентство: SMETANA 
Работа: FIND OUT YOUR NAMESAKE AIRPORT 

Агентство: Publicis Russia 
Работа: The Untouchables

PROMO CAMPAIGNS

Агентство: Action 
Работа: Barni. Launch a Rocket into Space

Агентство: BBDO 
Работа: RIBBONIZATION

Агентство: Havas Moscow 
Работа: Predictions by Simpsons

Агентство: РА Восход 
Работа: Car Curling

Агентство Marvelous
Работа: 1 MB Campaign 

Агентство: RT
Работа: #1917LIVE: What if Twitter existed 100 years ago?

Агентство: GOOD Moscow 
Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS 

Агентство: Action 
Работа: Barni. Launch a Rocket into Space

Агентство: Cheil Russia 
Работа: PayWrestling

SOCIAL ADVERTISING

Агентство: Publicis Russia 
Работа: The Untouchables

Агентство: STRANA media team / MOVATORS idea farm 
Работа: TOY ZHYRY ('WEDDING SONG') 

Агентство: SPLAT COSMETICS 
Работа: #IBrushMyTeethIHelp

Агентство: MORE
Работа: IT'S NOT A COUB

TV AND CINEMA ADVERTISING

Агентство: РА Восход 
Работа: Everybody Loves Crabs. Antipodes

Агентство: РА Восход 
Работа: Everybody Loves Crabs. Husband

Агентство: Leo Burnett Moscow 
Работа: For those who work for three

Агентство: AMV BBDO 
Работа: LET'S NOT BE BLUNT

Агентство: РА Восход 
Работа: Made By Diabetics 

Агентство: DDB Russia 
Работа: "Stars"

TV AND CINEMA ADVERTISING (CRAFT)

Агентство: РА Восход 
Работа: Made By Diabetics 

Агентство:  Fetish Film 
Работа: Magne B6 Kids. Antidrama 

Агентство: РА Восход 
Работа: Everybody Loves Crabs. Antipodes

Агентство SLAVA 
Работа: Reward those who seek no rewards

Агентство: AIDAPIONEER 
Работа: Racoon-Drummers 

 