Крупнейшее мотор-шоу удивляет огромным количеством электрокаров



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В Шанхае стартовало крупнейшее азиатское мотор-шоу. Традиционно на нем представлено огромное количество новинок, в первую очередь, местных производителей.

В этому году автосалон удивляет огромным количеством электрических автомобилей, которые презентуют практически все компании, присутствующие на мероприятии. Вероятно, это связано с новыми рекомендациями для работающих в стране автопроизводителей. Китайские власти выпустили эти рекомендации, так как в стране остро стоит экологический вопрос.

Одной из самых заметных “электрических” премьер стал концептуальный электро-кроссовер I.D. Crozz концерна Volkswagen. Электрокар предлагает солидный запас хода в 500 км и массу технологичных решений, среди которых - продвинутая система автоматического пилотирования.

Еще один немецкий производитель Audi пообещал в течение пяти лет вывести на китайский рынок пять моделей элктрокаров e-tron. Один из них - Sportback, концерн представил в Шанхае, выход серийной модели запланирован на 2019 год. Вслед за Audi и Volkswagen первый электрический концепт в истории бренда представила Skoda. Как и у вышеуказанных концептов запас хода электрокара, получившего название Vision E, достигает 500 км. К 2025 году в линейке Skoda, по планам компании, будет пять чисто электрических моделей. Шанхай стал местом и других мировых премьер, среди новинок - обновленный Lexus NX, прототип Renault RS 2027 Vision, серийный кроссовер Citroen C5 Aircross, обновленная версия седана Mercedes-Benz S-Class и другие.