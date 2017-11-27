Обновление соцсети включает в себя ряд долгожданных функций

Искренне надеемся, что своим новым обновлением социальная сеть «ВКонтакте» передаст эстафету своим коллегам из Twitter, пользователи которой до сих пор не могут получить своё «право на ошибку».

Во «ВКонтакте» появилась функция редактирования уже отправленных сообщений в течение суток после их отправки. Для редактирования нужно нажать на небольшой символ карандаша, который находится там же, где кнопка добавления в важные.

Редактирование сообщений на данный момент появилось в обычном и мобильном браузере, в приложениях на Android можно видеть результаты изменения сообщений, но самому редактировать нельзя. «ВКонтакте» пообещала добавить функцию в приложение для iOS в ближайших обновлениях.

Следующее обновление соцсети коснулось бесед во «ВКонтакте». Пригласить в беседу теперь можно любого пользователя, а не только своих друзей. Количество участников беседы увеличено и теперь достигает 250 человек.