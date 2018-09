Uber обновил логотип, миссию и дизайн приложений

Через серию обновлений Uber прошел, кажется, еще совсем недавно — в ферале 2016 года. Тем не менее, спустя 2,5 года компания решила заменить логотипы всех своих сервисов на более упрощенные варианты.

Новый лого компании Uber состоит из самого названия, нанесенного специально созданным шрифтом Uber Move. По словам представителей компании, собственный шрифт позволит не только придать бренду уникальности, но и сэкономит немалую сумму, ранее уходящую на оплату лицензии иного шрифта.

Предыдущий логотип посчитали неудачным, потому что у пользователей сервисов не возникало прочных ассоциаций с Uber.

Подготовка нового лого заняла 9 месяцев.

При создании шрифта дизайнеры уделили большое внимание пространству между заглавной U и cтрочной b — параллельные прямые линии, по задумке, напоминают пользователям разделительные полосы, добавляя узнаваемости приложению. Изгибы на остальных буквах дизайнеры также связывают с изгибами дорог.

Изменения коснулись не только главного сервиса Uber, но и дочерних, например, Uber Eats.

Обновление дизайна повлекло за собой разработку новой миссии компании. На смену формулировке Make transportation as reliable as running water, everywhere, for everyone («Сделаем перевозки такими же доступными, как вода, везде и для всех) пришел слоган We ignite opportunity by setting the world in motion («Создаем возможности, приводя весь мир в движение»).