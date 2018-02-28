Стоимость сервиса было рассчитано с нарушением методологии

Журнал Forbes исключил онлайн-сервис бронирования билетов Biletix из рейтинга самых дорогих в России интернет-компаний.

Дело в том, что стоимость сервиса рассчитали с нарушением методологии, так как вместо данных о комиссионном доходе, которые запрашивались у всех компаний с похожей бизнес-моделью, Biletix предоставил показатель совокупных продаж. Это позволило проекту занять 7-е место в рейтинге с оценкой в 264 миллиона долларов.

После пересмотра оценки Biletix выбыл из списка. «Поскольку в ответ на повторный запрос от Forbes компания Biletix отказалась предоставлять данные о комиссионном доходе, редакция оценила ее капитализацию, исходя из средней маржи у агентов по продаже билетов. Таким образом, стоимость сервиса оказалась недостаточной для включения в рейтинг», – говорится в сообщении Forbes.

Исключение повлекло за собой перестановку и остальных участников рейтинга. На освободившееся 20-е место вышла платформа онлайн-образования «Нетология-групп» с капитализацией в 72 миллиона долларов.