В эпизоде показаны опасные виды пауков, контакт с которыми может угрожать детям



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Родители всегда особенно внимательно относятся к выбору детских мультфильмов. Ведь именно они, зачастую, становятся основными ориентирами в восприятии мира самыми маленькими зрителями.

В нашумевшей серии мультфильма о Свинке Пеппе «Мистер тоненькие ножки» один из главных героев, маленький поросенок Джордж, заводит дружбу с пауком – он играет с ним, пьет чай и укладывает спать. Отец мультяшного семейства не видит ничего плохого в этой дружбе, поясняя, что «эти насекомые очень-очень маленькие и не способны навредить человеку».

Именно эта фраза Папы Свина вызвала бурную реакцию родителей из Австралии. Они считают, что посыл данного эпизода неприемлем для их страны, в которой очень много больших и крайне опасных пауков, таких как птицееды или обладающая смертельным ядом черная вдова.

Стоит отметить, что впервые показ серии запретили ещё в 2012 году, а в 2015-м её снова показали на одном из местных телеканалов, впоследствии объяснив это некоторой технической проблемой в эфире. Тем не менее, в конце августа уже другой телеканал Австралии вновь поставил фрагмент в эфир. Руководство канала заявило, что нарисованный в мультике паук ненастоящий, а значит, его не стоит бояться.

В России данный фрагмент опасений у родителей не вызывает, поэтому его легко можно посмотреть как на ТВ, так и в интернете.