14 сентября будет объявлена дата проведения «Silver Mercury – 2018» и главная тематика фестиваля

14 сентября на мероприятии в кафе Imagine будет объявлена дата проведения «Silver Mercury – 2018», главная тематика фестиваля, представлен новый Попечительский Совет и, конечно, названы «Агентство года 2017» и «Рекламодатель года 2017». Также состоится презентация нового фирменного стиля и сайта.

Напомним, что лучшее агентство определялось по сумме баллов наград. За победу боролись 138 агентств, среди которых известные агентства, как: e:mg, Deltaplan, ARK CONNECTR, JAMI, Zebra Hero, Cheil Russia, Marvelous LLC, SLAVA, Re:evolution, SEVEN, TWIGA MS и многие другие.

А лучшая компания-рекламодатель вычислялась путем суммирования количества поданных работ и наград. Среди номинантов: Google, Duracell Russia, Samsung Mobile Russia, МЕГАФОН, PepsiCo, Bacardi, Johnson & Johnson, Renault, СПЛАТ-КОСМЕТИКА. Всего в номинации участвовало 79 компаний.

Вы также узнаете:

Какие изменения произошли в регламенте Конкурса и Фестиваля, и каким результатом завершилось обсуждение структуры номинаций 2018 года;

Что сделано оргкомитетом, чтобы результаты голосований были бы полностью неизвестны до последнего момента – вручения наград, но при этом оказались бы совершенно «прозрачными» по окончанию Фестиваля;

Что в новом позиционировании фестиваля сделает его одним из самых этапных событий в области рекламы и маркетинга в нашей стране (в контексте крупнейших событий в области экономики – «Петербургского экономического форума» и рекламы – «Cannes Lions»);

Каким образом образовательная программа фестиваля позволит охватить все наиболее «острые» и современные тенденции маркетинга на самом высоком уровне. Какие принципиальные организационные изменения в ней обеспечит ей роль «энциклопедии современного маркетинга» с самым серьезным представительством спикеров;

Как мы будем налаживать взаимодействие с лидерами индустрии для освещения самых «горячих» тем, включая блокчейн, развитие и внедрение искусственного интеллекта, новейших принципов управления (Agile, Scrum, Kanban, PRINCE2 и т.п.) и т.д

Каким образом мы будем сочетать обсуждение глобальных «вызовов» нового времени, типа перечисленных выше, с более «земными», насущными запросами маркетинга (организуя рассказы о «маркетхаках», найденных лидерами индустрии);

И самое главное! На Презентации вас ждет сюрприз, который, мы уверены, обрадует всех, кто связан индустрией рекламы и маркетинга, и безусловно, принесет каждому из вас свои дивиденды и море возможностей. Одним словом, как говорил Дон Корлеоне «Вас ждет предложение, от которого невозможно отказаться».

Большое количество старых и новых единомышленников ждет вас. Будем общаться, знакомиться, угощаться шампанским и отдыхать! Welcome!

Расписание мероприятия:

19.00 - 20.00 - Welcome Drink

20.00 - 21.00 - Program

21.00 - 00:00 – Fun

Адрес: Imagine Café (ex. Кризис жанра) ул. Покровка 16/16с1. Сайт