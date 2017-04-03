Конкурс проектов в области рекламных и маркетинговых коммуникаций пройдет с 6 по 8 июня

Стартовал прием заявок на конкурс проектов в области рекламных и маркетинговых коммуникаций, который пройдет в рамках Фестиваля «Серебряный Меркурий». Это фееричное мероприятие потрясет воображение москвичей и гостей столицы с 6 по 8 июня. Все самое яркое, захватывающее и вкусное из мира рекламы и коммуникаций в 17-й раз будет собрано организаторами на площадке Фестиваля.

Впрочем, не только реклама и маркетинг, но и кино, театр, живопись и поэзия подарят зрителям свои перлы, удовлетворив запросы самых творческих личностей.Миссия Фестиваля – обучение, развитие, вдохновение, а также оценка производителей рекламы.

Премия «Серебряный Меркурий» открыта для рекламных агентств, их клиентов, благотворительных фондов и государственных организаций – всех тех, кто сотворил что-то экстраординарное в области маркетинга в период с 1 января 2016 по 1 марта 2017 года и готов похвастаться этим перед коллегами.

Кстати, победа на Премии «Серебряный меркурий» открывает путь на конкурс The Globes Awards, организуемый Международной ассоциацией маркетинговых агентств (MAAW), чьи интересы в России эксклюзивно представляет «Серебряный меркурий».

Главным призом конкурса станет оригинальная статуэтка и конечно, признание профессионалов рекламного рынка.

В отличие от других рекламных фестивалей на «Серебряном меркурии» награду получает не только рекламное агентство, но и компания-рекламодатель. Ведь хорошая рекламная кампания получается только в результате синергии творческих усилий агентства и сотрудников маркетингового подразделения компании-заказчика, а потому призовые статуэтки – необычные, сдвоенные. Это два крыла, которые на церемонии вручаются сразу обоим участникам проекта, и каждый из них уносит с собой свою половинку статуэтки.

Конкурс охватывает весь спектр рекламы по различным бизнес-направлениям и состоит из трех блоков. В первом на конкурс представляются рекламные кейсы для различных индустрий. Например, «Телеком и Технологии», «Строительство и девелопмент», «Культура, досуг и образование», «Мода и стиль». Во втором блоке номинируются цели рекламных кампаний: вывод продукта на рынок, стимулирование продаж и другие.

В третьем блоке в таких номинациях, как «Лучшая наружная реклама», «Лучший радиоролик», «Лучшая печатная реклама», «Лучшее размещение товаров на полке магазина» – участники соревнуются в умении применять различные маркетинговые инструменты.

Экспертный Совет Премии – 20 руководителей крупнейших рекламных агентств и 20 директоров по маркетингу крупнейших компаний-рекламодателей – определяют правила участия, утверждают номинации, разрабатывают критерии, по которым происходит оценка, и выбирают состав жюри.

Жюри фестиваля – ведущие специалисты в области рекламы и маркетинга. И если по оценке Mediascope в 2016 году доля затрат на рекламу компаний, направивших своих представителей в состав жюри «Серебряного меркурия», составила 32 процента от всех рекламных расходов России, то с учетом компетентного мнения АКАР можно сказать, что материальный портфель жюри фестиваля стоит 115 млрд рублей.

Прозрачность конкурса обеспечивается голосованием с помощью компьютерной программы, результаты которого сохраняются в тайне и от конкурсантов, и от членов жюри вплоть до церемонии награждения, а потом обнародуются на сайте фестиваля. И каждый участник и даже просто зритель может проверить, из чего сложились баллы и рейтинги. Это ноу-хау конкурса «Серебряный меркурий» гарантирует независимую и объективную оценку проектов, на которую не могут повлиять даже организаторы.

Фестиваль открыт для всех. Подготовлена очень интересная программа и для частных зрителей, и для начинающих рекламщиков, и для профессионалов рынка.

Спешите запланировать свое участие!

Прием заявок на конкурс заканчивается 30 апреля.

Билеты в продаже на сайте