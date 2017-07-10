Состоялась традиционная открытая встреча участников, жюри и оргкомитета фестиваля

Проведение открытых встреч с участниками, экспертами и представителями жюри фестиваля давно стало традицией, которая не была нарушена и в нынешнем году. На территории Винзавода состоялось открытое обсуждение итогов Фестиваля "Серебряный Меркурий" 2017 и планов на будущее.

Все началось, традиционно, с благодарностей всем партнерам фестиваля, которых в этом году было более 50-ти, и команде оргкомитета:

Михаил Симонов, президент “Серебряного Меркурия”

Шура Силкина, координатор фестиваля

Кристина Давыдкина, координатор Жюри фестиваля

Алексей Михайлов, программный директор

Алена Майорова, ассистент программного директора

Алексей Сидоров, директор по продаже билетов

Владимир Пауков, ассистент директора по продаже билетов

Наталья Мигненко, директор по пиару

Мария Цветкова, ассистент пиар директора

Екатерина Ситникова, смм и контент менеджер, журналист фестиваля

Екатерина Беретарь, координатор подачи работ на участие в премии

Анастасия Раинская, куратор "Молодой Меркурий".

Затем собравшиеся перешли к обсуждению результатов Премии с подробным разбором процесса судейства и публикацией в открытые источники оценок всех членов жюри фестиваля. Михаил Симонов, Президент "Серебряного Меркурия", на примерах только что завершившегося судейства рассказал, по какой математической модели оценкам присваивался вес и в итоге распределялись места и награды.

Далее собравшиеся перешли к разбору причин возникновения критических ситуаций на площадке проведения Фестиваля. Организаторы не поленились прочесать просторы интернета в поисках всех претензий участников и настойчиво зазывали главных критиков присоединиться ко встрече в оффлайне, в итоге коллаборацию мнения диджител сообщества озвучил куратор самой крупной сессии мероприятия - про digital, Иван Сиденко, Креативный директор, Re:evolution. Холод, отсутствие и высокая цена на горячие напитки, отсутствие коворк зоны для ожидающих своей очереди участников защиты, отсутствие навигации по площадке, неудачно настроенный звук в залах, недостаточная или плохая модерация вопросов от жюри на защитах и отсутствие ощущения праздника - все эти и многие другие вопросы были проговорены и предложены варианты решения.

В итоге все желающие озвучили свои предложения по реформированию фестиваля в следующем году. Будут ли они учтены участники узнают совсем скоро, т.к., по словам, Михаила Симонова, команда “Серебряного Меркурия” переходит в круглогодичный режим работы. Например, на Церемонии закрытия фестиваля была презентована концепция нового, еще более удобного для регистрации работ участников, сайта, работа над реализацией которого уже идет полных ходом.

Оргкомитет "Серебряного меркурия" 2017 благодарит всех, кто нашел время и приехал на нашу бизнес-встречу. Для тех же, кто по тем или иным причинам не смог присутствовать лично была организована онлайн-трансляция.