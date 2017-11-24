Для участников конкурса установлен «плавающий» регистрационный взнос

По решению Попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» для участников конкурса установлен «плавающий» регистрационный взнос. В декабре его размер составит 15 000 руб., в январе – уже 20 000. Для тех соискателей Премии, кто зарегистрирует заявку на участие до 1 декабря, величина взноса останется 10 000 руб.

Ежегодно в конкурсе на соискание Национальной премии участвуют более 150 проектов, реализованных на территории из России, ближнего и дальнего зарубежья. Результаты каждого из них, несмотря на различия в целях и инструментах воплощения, демонстрируют высокую степень причастности специалистов в области коммуникаций к развитию качества жизни. Созданию благоприятной бизнес- культурной и социальной среды в своем регионе и стране в целом.

В номинации "Корпоративные коммуникации" представлены проекты Калининского вагоностроительного завода "Калининский вагоностроительный завод в период оккупации", Северо-Кавказского федерального университета "Кафедра рекламы и связей с общественностью", Коммуникационного агентства PR Inc. «Репутационная кампания в поддержку фармацевтического дистрибутора "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД".

В номинации "Благотворительность" зарегистрированы проекты Всемирного фонда дикой природы "1% россиян" и "День Экодолга 2017", Фонда поддержки и развития филантропии "КАФ", проект "#ЩедрыйВторник в России".

В номинации "Маркетинговые коммуникации" зарегистрирован проект Коммуникационного агентства PR Inc. "Запуск консалтинговой компании в области искусства SmartArt".

В номинации "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа" зарегистрированы проекты Тверского вагоностроительного завода Газета "Вагоностроитель", ООО "Транснефть - Медиа" Журнал "Трубопроводный транспорт нефти".

В номинации "Продвижение государственных, общественных и социальных программ" - три проекта: от Коммуникационного агентства PR Inc. "Коммуникационная поддержка Московского культурного форума 2017", Белгородской государственной филармонии "Молодежный фестиваль искусств "Этажи" и частного консультанта по PR Дарьи Муромой "Будем жить".

В номинации "Развитие и продвижение территорий" команда ООО "Примамедиа" заявила проект "Золотой мост".

"Время действовать" от Тверского вагоностроительного завода и "Реалити-шоу GARDENA в социальных сетях "Мой сад" Агентства Redline PR поданы в номинации "Digital коммуникации".

Заявить о своем проекте, рассказать профессиональному сообществу об эффективности своей работы можно до 15 января 2018 года. Заявки на соискание Национальной премии принимаются в номинациях Корпоративная социальная ответственность, Благотворительность, Корпоративные коммуникации, Маркетинговые коммуникации, Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа, Продвижение государственных, общественных и социальных программ, Международные коммуникации, Развитие и продвижение территорий, Digital коммуникации, Продвижение технологий будущего.

Узнать подробную информацию о номинациях, оформлении проектов, составе экспертного совета и жюри, мероприятиях Национальной премии «Серебряный Лучник» можно:www.luchnik.ru, gaponova-luchnik@yandex.ru.

Регистрация проектов: http://luchnik-awards.ru/