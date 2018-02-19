Состоялась XXI церемония награждения победителей Национальной премии в области развития общественных связей

С начала прошлого века отель «Метрополь» принимал в своих стенах немало персон, сыгравших значительную роль в отечественной и мировой истории и культуре. Да и собственно здание неоднократно становилось героем фильмов и литературных произведений. 16 февраля здесь чествовали авторов лучших коммуникационных проектов по итогам 2017 года.

Номинация «Благотворительность»

Лауреат: КРОС, Музей истории ГУЛАГ, Фонд Памяти, проект «Знать, не забыть, осудить. И простить»

Коммуникационная кампания в поддержку возведения мемориала «Стена скорби» – первый масштабный проект Фонда Памяти. Этот проект был призван привлечь внимание общества к теме сохранения памяти жертв массовых репрессий и формированию культуры памяти. Возведение мемориала велось по указу Президента России Владимира Путина в рамках реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Возведение мемориала – первый в новейшей истории России инициированный обществом и поддержанный государством проект, призванный превратить сохранение памяти о жертвах политических репрессий в общенародное и общенациональное движение. Монумент создавался за счет государственных средств и частных пожертвований. Внести свой вклад в дело сохранения памяти жертв политических репрессий мог каждый: в Фонд Памяти поступали пожертвования, как от частных лиц, так и компаний.

Статуэтку «Серебряного Лучника» и диплом вручили исполнительный директор Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Юлия Грязнова и руководитель аппарата Общественной палаты РФ Павел Андреев.

Номинация «Продвижение государственных, общественных и социальных программ»

Лауреат: SPN Communications и Министерство финансов России, проект «Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи – это серия бесплатных образовательных мероприятий в Москве и регионах России для школьников и студентов. На мероприятиях юные россияне смогли познакомиться с основными финансовыми понятиями и принципами финансово грамотного поведения, узнать подробнее о существующих финансовых рисках и защите своих прав, а также обсудить с экспертами, как грамотно подойти к принятию своих первых финансовых решений.

Заслуженную награду вручил лауреатам исполнительный директор Ассоциации менеджеров России Вячеслав Евсеев.

Номинация «Корпоративные коммуникации»

Лауреат: Управляющая компании «Аэропорты Регионов» и Международного аэропорта «Платов», проект «Забег по взлетно-посадочной полосе PlatovRunway»

Строящийся аэропортовый комплекс Платов (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») 10 июня 2017 года стал площадкой для проведения уникального в истории легкоатлетического движения России мероприятия – забега по взлетно-посадочной полосе Platov Runway. За полгода до ввода в эксплуатацию крупнейшего инфраструктурного проекта Ростовской области любителям спорта была дана возможность приобщиться к грандиозному свершению - возведению «с нуля» аэропортового комплекса, первого аэропорта такого масштаба в современной истории страны. Участникам на выбор предлагалось три трассы: 2 км, 21 км и уникальная дистанция – 3,6 км, равная длине взлетно-посадочной полосы в новом ростовском аэропорту. На забег Platov Runway зарегистрировалось 2 тысячи бегунов из 32 регионов России. Кульминацией спортивного праздника стала водная арка из брандспойтов пожарных машин – это многолетняя традиция гражданской авиации. Водной аркой принято встречать первый прилетевший лайнер или новую авиакомпанию. На забеге под аркой пробежали все финишёры. Каждый спортсмен на память об участии в забеге получил уникальную медаль с алюминиевой вставкой, сделанной из корпуса космического корабля.

Награду победителям вручали председатель совета директоров Коммуникационной Группы АГТ Вячеслав Лащевский и генеральный директор FleishmanHillrad Vanguard, президент КГ «Орта» Елена Фадеева.

Номинация «Маркетинговые коммуникации»

Лауреат: ПАО «Аэрофлот», проект «Первый российский лоукостер: роль коммуникаций в успешном запуске нового для России формата авиакомпании»

В 2013 году компания «Аэрофлот» заявила о своих планах создать первый в стране классический лоукостер с целью повышения доступности авиаперевозок. Перед авиакомпанией сразу встал вопрос о том, как правильно освещать информацию о проекте, чтобы решить ряд существующих и потенциальных проблем среди, которых: Построение и вывод на лидирующие позиции новой авиакомпании в кратчайшие сроки; Донесение до потребителей информации о совершенно новой концепции авиаперевозок, подразумевающей оплату дополнительных услуг, которые пассажиры привыкли получать бесплатно (провоз багажа, выбор места, питание); Минимизация потенциальных репутационных потерь «Аэрофлота» в случае провала амбициозного проекта.

Награду вручал председатель совета директоров Russia Direct, вице-президент Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ) Михаил Симонов.

Номинация «За культурный вклад»

Лауреат: Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С., галерист, арт-менеджер, искусствовед, коллекционер Марина Лошак

Восхищение деятельностью музея выразил Генеральный управляющий отеля «Метрополь» Доминик Года.

Номинация «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа»

Лауреат: Pro-Vision Communications, проект «Творческий тимбилдинг #ProVisionGreen: пусть птицы остаются дома»

Чтобы повысить вовлеченность сотрудников и удержать их в компании в условиях жесткой конкуренции за таланты на рынке, агентство организовало внутрикорпоративную волонтерскую акцию, помогающую решить одну из экологических проблем города – улучшить «жилищные условия» обитающих в Москве птиц. «Несерьезное» занятие – совместное изготовление скворечников – дало весьма серьезные плоды: индекс вовлеченности сотрудников достиг 94%, степень их удовлетворенности работой по ключевым параметрам возросла в среднем на 20 пунктов. А главное – сотрудники отметили, что проект помог им раскрыть творческие способности, сплотиться и ощутить, что они делают мир лучше.

Награду вручали Генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников и член правления Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России Екатерина Коляда.

Номинация «Международные коммуникации»

Лауреат: КГ«АГТ» и Аэрофлот, проект «Терра Пангея - единый суперконтинент Аэрофлота в Facebook»

Аэрофлот - лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 млн. человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» – 43,4 млн. Рыночная конъюнктура и потенциал компании стали основой для формирования долгосрочной стратегии развития группы Аэрофлот. Основой стратегии стало вхождение в Топ-5 европейских и в Топ-20 глобальных авиаперевозчиков по выручке и пассажиропотоку к 2025 году, то есть возвращение авиационного бренда №1 России в элиту мировой авиации. При этом ограничивающим фактором стало восприятие бренда на зарубежных рынках, исторический «шлейф» недоверия к уровню безопасности компании и отсутствие эффективного канала коммуникации с зарубежной аудиторией. Для решения этой проблемы необходимо было создать и развить канал коммуникации компании с существующими и потенциальными клиентами и продемонстрировать современность и инновационность компании, что позволило бы обеспечить доступный онлайн диалог с международной аудиторией. В качестве коммуникационного решения в 2016 году был разработан проект «Терра Пангея» – единый суперконтинент Аэрофлота в Facebook, который объединяет путешественников со всего мира на одном «цифровом континенте» и обеспечивает комфортный диалог и информирование аудитории об Аэрофлоте, России, авиации.

Вручали приз исполнительный директор Национальной премии «Серебряный Лучник», глава представительства конкурса «Серебряный Лучник»-США Надежда Явдолюк и вице-президент Группы «ИМА» Дмитрий Гнатюк.

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

Лауреат: Агентство «Region PR», проект #ПораПутешествоватьПоРоссии

Внутренний туризм страны за последние годы стал более привлекательным, увеличилось количество туристов, но есть ряд проблем, которые сдерживают развитие данного направления социально-экономического развития страны: отсутствие горизонтальной профессиональной коммуникации между представителями туротрасли разных регионов страны; качество и формат региональных туристических продуктов в большинстве случаев не соответствуют потребностям современного туриста; низкая информированность профессионалов турбизнеса и широкой общественности о туристических продуктах в регионах страны. В 2017 году Region PR реализовал коммуникационный проект #ПораПутешествоватьПоРоссии, основные задачи которого – содействие решению вышеуказанных проблем. Основная цель проекта - продвижение регионов и их туристических продуктов. #ПораПутешествоватьПоРоссии включает в себя большой перечень мероприятий в трех направлениях: информационном, событийном, образовательном. Участниками мероприятий, проведенных в рамках проекта стали 75 территориальных образований России (88 % от общего количества регионов страны). Девиз ФРОС Region PR при реализации проекта – «Объединяем турпродукты – продвигаем территории».

Премию вручили президент Grey Moscow, президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Алексей Ковылов и генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК Ирина Есипова.

Номинация «Продвижение технологий будущего» (партнер номинации РВК)

Лауреат: SPN Communications, проект «Всероссийский конкурс инновационной журналистики Tech in Media»

Конкурс направлен на поднятие престижа науки и популяризации успешных примеров коммерциализации научных разработок, в том числе, среди молодежи. К участию приглашаются профессиональные журналисты, штатные и внештатные, а также зарегистрированные центральные и региональные СМИ – телеканалы, радиостанции, печатные с любой периодичностью выхода, Интернет-СМИ, Интернет-телеканалы, блоги.

Премию вручили член Правления РВК, директор по стратегическим коммуникациям Екатерина Куманина и заместитель председателя правления по внешним коммуникациям РОСНАНО, член правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Трапезников.

Специального приза Партнера номинации «Продвижение технологий будущего» компании РВК удостоена Дирекция по развитию студенческого потенциала НИУ ВШЭ за проект «Научные бои ВШЭ».

Номинация «Лучшая работа по теории общественных связей»

Лауреат: С. А. Автономова, Н. М. Багновская, С. В. Веселов и др. под редакцией доктора технических наук В. М. Киселева, Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, книга «Бренд-коммуникации»

Объявил лауреата президент российского отделения Международной рекламной ассоциации (IAA), член жюри Борис Еремин.

Номинация «Лучший проект в области digital-коммуникаций»

Премия не вручалась

Гран-При Национальной премии в области «Серебряный Лучник»

Лауреат: КГ АГТ и ПАО «Газпром» за проект «Футбол для дружбы: как дать возможность детям во всем мире быть услышанными?»

Реализован Коммуникационной группой АГТ с целью продвижения устойчивого имиджа ПАО «Газпром» как социально ответственной компании – это глобальная долгосрочная коммуникационная программа, инициированная в 2013 году. Миссия – прививать важные общечеловеческие ценности молодому поколению через активные совместные действия. В 2017 году география проекта расширилась до 64 стран. Впервые в истории футбола в одной команде играли дети разных национальностей, пола, физических возможностей. Такой подход позволил разрушить барьеры, которые часто свойственны людям с раннего детства (девочки не умеют играть в футбол, нет единого языка для общения, расовые отличия, неприязнь между детьми из стран, конфликтующих между собой). В результате пятого сезона «Футбола для дружбы» сформирована уникальная модель социальной ответственности – «круги на воде»: не имея возможности охватить всех детей сразу, организаторы учат дружбе и взаимопониманию участников проекта, которые становятся посланниками добра и мира, передавая полученные знания сверстникам. Так основные ценности программы расходятся по всему миру. 3000 журналистов, 450 пресс-мероприятий, 10 733 публикации в ведущих международных СМИ: высокий резонанс и успех в 2017 году привел ПАО «Газпром» к решению увеличить географию проекта до 211 стран в 2018 год.

Поздравили победителей председатель совета директоров «НИККОЛО М», президент IABC/Russia Игорь Минтусов и руководитель благотворительного фонда «Газпром-медиа» Эрика Куянцева.

«Лучший региональный проект»

Лауреат: Клуб маркетологов Кировской области, проект «Раскрасим Киров в Дымку»

Участники объединения на общественных началах меняют восприятие Кирова как «серого», промышленного города, превращая неказистые здания в арт-объекты.

Статуэтку «Серебряного Лучника» и диплом вручал президент агентства «КРОС», председатель Ассоциации компаний консультантов в области общественных связей (АКОС) Сергей Зверев.

Номинация «Персона»

Лауреат: Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково»

Премию за успешную профессиональную деятельность, ставшую стимулом для рождения новых перспективных проектов, создания сообщества образованных, талантливых, энергичных людей, готовых к сотрудничеству ради позитивных изменений, вручал председатель попечительского совета, председатель Совета директоров агентства Р.И.М. Porter Novelli Игорь Писарский.

Номинация «Мастер»

Лауреат: Андрей Кирпичников, директор департамента общественных связей ГМК «Норильский никель»

С 2006 года работал начальником Управления по работе со СМИ ЗАО «Холдинговая компания Интеррос». На этой должности осуществлял PR-поддержку ключевых инвестиционных проектов компании, включая строительство горнолыжного курорта «Роза хутор», а также проектов Благотворительного фонда В.Потанина (программа «Меняющии?ся музеи? в меняющемся мире», ежегодная выставка «Музеи?ный гид» и т.д.). В январе 2012 года возглавил Департамент общественных связей ПАО «ГМК Норильский никель», где отвечает за разработку и реализацию стратегии компании в сфере общественных связей и коммуникаций. Лауреат был выбран из трех кандидатур голосованием зала во время церемонии. Победу Андрей Кирпичников посвятил памяти руководителя Агентства развития Норильска Сергею Панченко.

Награду вручал президент коммуникационной группы «Деловая лига», президент Российской академии общественных связей (РАОС) Виталий Расницын.

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена в 1997 г. Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 20 лет в конкурсе приняло участие более 4200 проектов. Создана система региональных конкурсов: RuPoR, «Серебряный Лучник»-Дальний Восток, «Серебряный Лучник»-Сибирь, «Серебряный Лучник»-Урал, «Серебряный Лучник»-Приволжье, «Серебряный Лучник»-Самара, «Серебряный Лучник»-Юг. В 2010 году учреждена номинация «Коммуникации в глобальном мире», в рамках которой открыт конкурс ««Серебряный Лучник»-США и в 2016 года стартовал «Серебряный Лучник»-Европа в Чехии.

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Ассоциация-учредитель: РАСО

При участии: Ассоциации менеджеров, АКОС, АКАР, IABC, РАОС, РАМУ, РАЭК, АКМР

Партнер номинации «Технологии будущего»: РВК

Партнер номинации «Международные коммуникации»: ОАО «РЖД»

Партнер номинации «Лучший проект в области благотворительности»: ГАЗПРОМ-МЕДИА

Партнер Дней открытых презентаций: Общественная палата Российской Федерации

Попечители: «Интеррос», РВК, Tele2, КРОС, SPN Communications, Группа ИМА, АСК «Никколо М», «Серебряный Меркурий»

Оператор региональных конкурсов: КГ «АГТ»

Организационный партнер: Р.И.М. Porter Novelli

Партнеры церемонии награждения: отель Метрополь, Cyber Florist