С помощью Sendbox можно отправлять почтовые рассылки, SMS и даже сообщения

Mail.Ru Group запустила сервис рассылок Sendbox. Через него можно в автоматизированном режиме отправлять почтовые рассылки, SMS и даже сообщения в Viber. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Сервис поддерживает интеграцию с CMS, CRM и ERP-системами, что позволяет отправлять тригерные рассылки с учётом различных условий: например, в случае дня рождения клиента, брошенной корзины, совершения покупки и так далее.

Отправитель может отслеживать, как получатели реагируют на рассылку, что позволит выбрать оптимальную стратегию взаимодействия с ними.

Sendbox предлагает два тарифа на почтовые рассылки: на основе количества подписчиков (от 490 рублей в месяц за 2,5 тысячи подписчиков) и на основе количества писем (от 1200 рублей за 10 тысяч писем). Стоимость отправки SMS зависит от оператора получателя, рассылка в Viber стоит 40 копеек за сообщение.