Откровенная фотосессия американской певицы вызвала бурное обсуждение в сети

На Составе вновь пятница, и нам есть, чем вас порадовать. В тройном размере.

Ники Минаж «в кубе» появилась на обложке журнала Paper. Совмещённые в одну фотографии певицы поклонники посчитали хоть и креативным, но слишком уж откровенным зрелищем.



На обложке певица-брюнетка сидит на стуле, рыжая держит её за грудь, а блондинка сидит на полу и языком тянется к белью брюнетки.



Обложка подписана фразой «Minaj à trois» (омофон, обыгрывающий французское выражение «ménage à trois» – «секс втроем»).

«Поверить не могу, что никому не приходила в голову эта идея раньше. Мы видели разные образы Ники Минаж, но все сразу – никогда. Теперь у вас есть такая возможность», – отмечает креативный директор издания Дрю Эллиот.

Снимки были созданы благодаря фэшн-фотографу Эллен фон Унверт.