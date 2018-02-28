Последняя возможность подать свой WOW-кейс на оценку международных экспертов в области маркетинговых и digital коммуникаций

Сейчас или никогда! Последняя возможность подать свой WOW-кейс на оценку международных экспертов в области маркетинговых и digital коммуникаций на фестиваль WOW DONE AWARDS 2018.

Фестиваль открыт для подачи работ в конкурсах Marketing & Digital Communication Disciplines, Industrial Categories и National Marketing Services Contest.

Оргкомитет напоминает, что работа считается поданной на четвертый международный фестиваль WOW DONE AWARDS 2018 после запроса счета на сайте.

Дедлайн подачи работ уже сегодня – 28 февраля.

Протестируй свой кейс и узнай, действительно ли он WOW и достоин ли он наград наивысшей пробы.

Если у вас возникнут вопросы, пишите в оргкомитет фестиваля: project@vrk.org.ua (Ольга Подгорская), festival@vrk.org.ua (Катерина Грабовская) или звоните +38 (044) 490 90 30.