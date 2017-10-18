Йохан Якобс мечтал, чтобы жители его родного города Бремен пили только самый лучший кофе. Однажды он решил взять дело в свои руки и открыл собственный магазин. Продолжение истории всем известно: сегодня Jacobs – всемирно известный бренд с более чем столетней историей, но всё это началось с одной мечты.
В Jacobs убеждены, что желаемое непременно должно воплощаться в жизнь. И лучшее, что можно для этого сделать – ежедневно вдохновлять людей на первый шаг к своей мечте. Сегодня настоящие эмоции и реальный опыт ценятся куда выше громких слоганов. Так и родилась идея флэшмоба #вспомниомечте.
Пользователей соцсетей призвали рассказать о своих давних мечтах, которые уже исполнились. Результаты впечатляют: оказывается, большинство участников даже не задумывались о том, как многого они уже достигли. А ведь все, что было нужно, чтобы это осознать – сделать паузу, налить себе ароматного кофе и написать пост о собственных победах.
Флэшмоб поддержали популярные блогеры и знаменитости – Гарик Харламов, Анна Хилькевич, Ксения Бородина и другие. Например, Екатерина Варнава призналась, что с детства стремилась быть хореографом, а проект Comedy Woman позволил ей ставить хореографические номера в течение 10 лет. Любимым персонажем Натальи Ионовой (Глюкоза) в детстве была Нэнси Дрю, которую певице повезло озвучить для компьютерной игры.
В детстве я был маленький. Сейчас это сложно представить, но я был маленький. В детстве. И тогда у меня была мечта. Я очень хотел оказаться в Диснейленде. Хоть на один часик или даже 10 минут. Я был обычным советским мальчишкой и из развлечений у меня была только палка, ножичек и мамин борщ. Поэтому Диснейленд казался мне волшебным миром, куда я непременно должен попасть. И вот эта мечта осуществилась. Правда я уже большой. Но осуществилась !!! Круть. Мне очень понравилось. Хотя сейчас все поменялось. Теперь гораздо ценнее ножичек, мамин борщ и палка. Хотя бы одна ))) А у вас что ? Расскажите, о чем мечтали ? Смеятся не буду! Хотя буду, конечно, чего врать! И хештеги не забудьте поставить. #вспомниомечте #мечтайсоткрытымиглазами #якобсаромагия
Продолжаем тему про молодость и юность! Вы же знаете, танцы - моя страсть! Поэтому всегда мечтала стать хореографом (проекта Танцы ж еще тогда не было). Очень сильно и долго мечтала об этом. Но домечталась лишь до того, что пошла учиться на юриста. Казалось бы, где я и где юрфак.... Я, конечно же, выпустилась из вуза... ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ... обществознания и права. Мощно, да!?)) Я просто не люблю не завершать дела... Недолго я ходила и думала, куда применить мне этот диплом. Вскоре на моем пути появилась Наталья Андреевна @eprikol. Встала такая и говорит: "Танцевать умеешь? Я: "Умею!" Она - "Кривляться умеешь?" Я: "Умею!" Она "А шутить умеешь?" А я в ответ: "Ну не лучше вас, но могу!" Короч, вот так я попала в шоу #ComedyWoman. А вместе с ним и танцы вернулись в мою жизнь. 10 лет я ставила на этом проекте хореографию! И я скажу - это чистый кайф, когда мечта сбывается! А ваши мечты сбывались? Поделитесь своей историей? Как это было? Долго, сложно, случайно? Поностальгируем???? И, кстати, вы еще можете поучаствовать во флешмобе! Выкладывайте фото, где сбылась ваша мечта или где вы еще мечтаете и ставьте хештеги: #вспомниомечте #мечтайсоткрытимиглазами #якобсаромагия Ваша Ва.
Сегодня утром развлекаясь со своими дочками и вспомнила об одной своей детской мечте. Мне было 5 лет, и однажды по телевизору я увидела концерт. Сильнее всего меня заворожил дирижер! Я тут же заявила родителям, что стану дирижером, когда вырасту, а пока я становилась на табуретку перед радио, когда оттуда играла музыка, и размахивала линейкой в такт. Моя жизнь повернулась иначе, и я наслаждаюсь каждым днем: любимой работой, семьей и друзьями. Но знаете, я не забыла о своей детской мечте. И каждый раз, когда я играла свои DJ-сеты, я вспоминала ту детскую смешную мечту, и на душе становилось теплее. Ведь я по сути ее осуществила! Фото сделано как раз в тот день, когда я впервые попробовала себя в качестве диджея в студии у своих друзей! А у вас есть мечта, которая уже осуществилась? Обязательно расскажите о ней,делитесь фото, на которых мечта уже сбылась, или теми, где вы еще только мечтаете и поучаствуйте во флешмобе #вспомниомечте #мечтайсоткрытимиглазами #якобсаромагия
В детстве я каждый вечер смотрела «Спокойной ночи, малыши». Хрюша, Степашка, Каркуша для меня были лучшими друзьями. Как же я мечтала оказаться по другую сторону экрана, познакомиться с любимыми героями и посмотреть вместе мультики! Спустя много лет, когда я уже сама стала мамой, самая сокровенная мечта сбылась! Я оказалась на съемках программы «Спокойной ночи, малыши». И, поверьте, несмотря на то, что съемки для меня – суровые будни, эта запись стала особенной. Когда я услышала первую же фразу Хрюши: «Здравствуйте, ребята!», я на миг снова стала маленькой девочкой, даже мурашки побежали по коже! Не каждый день воплощаешь в жизнь свою детскую мечту! А есть ли у вас сокровенные мечты, которые уже сбылись?! Поделитесь ими, пусть все порадуются вместе с вами! Примите участие в самом флешмобе #вспомниомечте #мечтайсоткрытимиглазами #якобсаромагия и мечтайте как можно больше!
Никогда не хотела быть принцессой. Да, такое бывает) Всё своё детство мечтала работать частным детективом! Моим идеалом была Нэнси Дрю. Я представляла, что когда-нибудь так же найду тайный дневник с картой или загадочную записку…Согласна, очень наивно. Родители со смехом воспринимали мое увлечение, но подарили большую лупу, как у настоящего сыщика! Я визжала от счастья и благодарила Вселенную. И только представьте! Когда я была уже известной певицей (и мамой!), меня попросили озвучить... Да-да-да! Мою любимицу, Нэнси Дрю, для компьютерной игры! Похожа на фото? Мало кто знал, что в этот момент сбылась моя детская мечта. И с тех пор я верю, что если о чем-то мечтать, и посылать сигнал в космос, то все сбудется! А вы готовы поделиться своими сокровенными мечтами, которые сбылись? Участвуйте в флэшмобе «Вспомни о мечте», выкладывайте посты с фото, на которых ваша мечта уже сбылась, или теми, где вы еще только мечтаете и ставьте хештеги #вспомниомечте #мечтайсоткрытимиглазами #якобсаромагия
Как правило, на месте реализованной мечты возникают новые. Чтобы помочь каждому воплотить свои мечты в жизнь, был создан сайт DreamLetter, где необходимо ответить, о чем вы мечтаете, выбрать, каким будет первый шаг на пути к желаемому и получить письмо от самого себя из 2030 года. Сложно себе представить лучший стимул для того, чтобы действительно сделать шаг на пути к осуществлению своей мечты.