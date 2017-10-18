На специальном сайте каждый сможет воплотить свою мечту в жизнь





Йохан Якобс мечтал, чтобы жители его родного города Бремен пили только самый лучший кофе. Однажды он решил взять дело в свои руки и открыл собственный магазин. Продолжение истории всем известно: сегодня Jacobs – всемирно известный бренд с более чем столетней историей, но всё это началось с одной мечты.

В Jacobs убеждены, что желаемое непременно должно воплощаться в жизнь. И лучшее, что можно для этого сделать – ежедневно вдохновлять людей на первый шаг к своей мечте. Сегодня настоящие эмоции и реальный опыт ценятся куда выше громких слоганов. Так и родилась идея флэшмоба #вспомниомечте.

Пользователей соцсетей призвали рассказать о своих давних мечтах, которые уже исполнились. Результаты впечатляют: оказывается, большинство участников даже не задумывались о том, как многого они уже достигли. А ведь все, что было нужно, чтобы это осознать – сделать паузу, налить себе ароматного кофе и написать пост о собственных победах.

Флэшмоб поддержали популярные блогеры и знаменитости – Гарик Харламов, Анна Хилькевич, Ксения Бородина и другие. Например, Екатерина Варнава призналась, что с детства стремилась быть хореографом, а проект Comedy Woman позволил ей ставить хореографические номера в течение 10 лет. Любимым персонажем Натальи Ионовой (Глюкоза) в детстве была Нэнси Дрю, которую певице повезло озвучить для компьютерной игры.



Как правило, на месте реализованной мечты возникают новые. Чтобы помочь каждому воплотить свои мечты в жизнь, был создан сайт DreamLetter, где необходимо ответить, о чем вы мечтаете, выбрать, каким будет первый шаг на пути к желаемому и получить письмо от самого себя из 2030 года. Сложно себе представить лучший стимул для того, чтобы действительно сделать шаг на пути к осуществлению своей мечты.