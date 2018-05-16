Необычная кампания запущена при поддержке Ogilvy Brazil

Уважение к женщине стоит проявлять даже в ночном клубе, напоминают Schweppes и Ogilvy Brazil. 86% бразильянок заявляют, что их постоянно домогаются в ночном клубе. Сами мужчины не видят в этом проблемы. Креаторы решили обратить внимание на проблему и создали платье, которое считывает прикосновения.

Три женщины надели платье и отправились в ночной клуб Сан-Паоло. Благодаря Wi-Fi разработчики получали данные в режиме реального времени. Встроенные датчики зафиксировали, что за 3 часа 47 мин посетители клуба «облапали» женщин 157 раз, то есть количество непрошеных прикосновений превышало 40 в час.

Таким образом Schweppes и Ogilvy Brazil подчеркивают, что заинтересовать женщину можно без приставаний — для этого нужны чувство юмора, интеллект или, по крайней мере, элегантность.