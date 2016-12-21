Банк объявил конкурс на разработку дизайна интерфейсов "Сбербанк Онлайн"



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Сбербанк объявил конкурс с начальной ценой контракта 273,5 млн рублей на разработку дизайна интерфейсов мобильного приложения "Сбербанк Онлайн". Информация о соответствующем лоте размещена на портале госзакупок.

В задачи разработчиков дизайна будет входить создание макетов экранных форм мобильных приложений "Сбербанк Онлайн", проектирование пользовательског о опыта и верификация реализованного функционала согласно дизайн макетам. Кроме того, перед победителями конкурса будут поставлены задачи формирования архитектуры приложений, разработка приложений согласно бизнес/техническ им требованиям и дизайн-макетам.

Заявки участников будут оцениваться по двум критериям – стоимость работ и состав проектной команды. При этом первый критерий имеет вес 60%, второй – 40%. Договор с победителем будет заключен до 31 декабря 2017 года. Заявки на участие принимаются до 23 декабря 2016 года. Итоги должны быть подведены 31 января 2017 года.