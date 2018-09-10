Сбербанк создаст для пенсионеров продукты со скидками

Президент Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 1» пообещал создать для пенсионеров банковские продукты со скидкой, сообщает РБК. Греф отметил, что будут созданы специальные программы рассрочки по оплате товаров длительного пользования для людей старшего возраста.

«Мы будем создавать продукты со скидками для людей старшего возраста и будем привлекать к этим продуктам других наших партнеров, будем предлагать специальные программы рассрочки по оплате товаров длительного пользования для людей старшего возраста», — заявил глава банка.

Напомним, что недавно президент России внес поправки в законопроект о пенсионной реформе, принятый в июле 2018 года. Сейчас пенсионный возраст для женщин 60, а для мужчин — 65 лет. В отношении людей предпенсионного возраста Путин предложил повысить пособие по безработице и ввести ответственность за их увольнение.

Ранее X5 Retail Group заявил, что не станет повышать возраст пенсионных скидок в магазинах. Это значит, что после проведения пенсионной реформы в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», которыми владеет крупнейший ритейлер, скидки по действующим возрастным границам пенсионного возраста сохранятся.