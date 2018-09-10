Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+9
Проектов
Топсостав
+1
Пост
Форум
+4
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

18+

Сбербанк создаст для пенсионеров продукты со скидками

10.09.2018 в 09:25

Появятся специальные программы рассрочки по оплате товаров длительного пользования для людей старшего возраста

Depositphotos

Президент Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 1» пообещал создать для пенсионеров банковские продукты со скидкой, сообщает РБК. Греф отметил, что будут созданы специальные программы рассрочки по оплате товаров длительного пользования для людей старшего возраста.

«Мы будем создавать продукты со скидками для людей старшего возраста и будем привлекать к этим продуктам других наших партнеров, будем предлагать специальные программы рассрочки по оплате товаров длительного пользования для людей старшего возраста», — заявил глава банка.

Напомним, что недавно президент России внес поправки в законопроект о пенсионной реформе, принятый в июле 2018 года. Сейчас пенсионный возраст для женщин 60, а для мужчин — 65 лет. В отношении людей предпенсионного возраста Путин предложил повысить пособие по безработице и ввести ответственность за их увольнение.

Ранее X5 Retail Group заявил, что не станет повышать возраст пенсионных скидок в магазинах. Это значит, что после проведения пенсионной реформы в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», которыми владеет крупнейший ритейлер, скидки по действующим возрастным границам пенсионного возраста сохранятся.

Сбербанк Герман Греф пенсионеры пенсионная реформа
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.