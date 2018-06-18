Двухлетний контракт достался трем рекламным агентствам

Сбербанк объявил победителей конкурса на оказание услуг по творческой разработке и производству рекламно-информационных материалов на сумму 1,68 млрд рублей. Двухлетний контракт со Сбербанком получили агентства «Дабл» (W, входящее в группу Mosaic), «Грейком групп» (Grey) и «Стар Ричерз» (Leo Burnett Moscow), следует из тендерной документации, которая есть в распоряжении Sostav.

Рекламный тендер Сбербанка включал два лота. Первый — на 737,7 млн рублей с вознаграждением агентства в размере почти 210 млн рублей. Его выиграло агентство W группы Mosaic. Второй лот стоимостью 946,2 млн рублей с вознаграждением в размере 194,9 млн рублей разделили три агентства: W, Grey и Leo Burnett Moscow. Ранее креативными рекламными партнерами банка выступали Leo Burnett Moscow и BBDO Moscow.

Победителей выбрали согласно методике оценки с учетом набранных участниками закупки баллов. От них Сбербанк ожидает плодотворной работы и интересных креативных идей, сказали Sostav в пресс-службе. В ближайшее время банк будет обсуждать с агентствами-победителями возможность снижения тарифов по каждому из лотов, указано в тендерной документации.

Новые рекламные партнеры Сбербанка возьмут на себя, как минимум, разработку сценариев онлайн-видеорекламы, радиоролика, мастер-баннера, слоганов, названий рекламных/маркетинговых акций, продуктов и услуг, создание рекламных заставок для банкоматов; разработку макетов для прессы, DOOH, ООН, indoor, набора элементов для презентаций, интерактивных карточек для продаж, витрины; разработку сценария обучающих роликов о продуктах и услугах банка; дизайн банковских карт; разработку стикеров с дополненной реальностью, которые будут размещены в отделении банка.

Напомним, от участников конкурса требовалось наличие хотя бы одной конкурсной награды или премии ведущих международных рекламных фестивалей (Cannes Lions, Golden Hummer и др) и отсутствие рекламных контрактов с конкурентами Сбербанка.