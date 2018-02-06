Российский банк находится в глобальной тройке лидеров по силе бренда





На прошлой неделе ведущая независимая компания по оценке бизнеса Brand Finance опубликовала глобальный рейтинг самых ценных брендов Global 500. Аналитики оценивали стоимость и отдельно силу бренда. Аналитический сайт HowMuch объединил оба показателя и составил карту самых дорогих брендов мира, обозначив на ней и данные индекса силы бренда.

На карте расположены самые дорогие бренды в отдельных странах. Размер изображения каждой страны отображает стоимость ее самого дорогого бренда — чем дороже бренд, тем больше изображение. В ТОП стран с самыми дорогими брендами входят США, Южная Корея и Китай. Цвета на карте говорят о силе бренда (по 100-балльной шкале).

HowMuch отчетливо иллюстрирует, что рыночная стоимость бренда компании — это ещё не всё. Интернет-ритейлер Amazon впервые обошел Google, став самой дорогой компанией в мире. При этом показатель индекса силы бренда у Amazon крайне низкий.

Самый сильный бренд на карте — это Lego, хотя его стоимость ($7,6 млрд) ниже, чем у других компаний. Он не входит даже в десятку самых дорогих брендов. Вторым сильнейшим брендом является китайской банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Еще один банк — российский Сбербанк — замыкает тройку лидеров по силе бренда. Одновременно с этим за последний год стоимость бренда Сбербанк увеличилась с $ 9,1 млрд. до $ 11,6 млрд.

«Высокое место нашего бренда в международном рейтинге – это оценка усилий всей нашей команды по улучшению сервисов и услуг. Новая стратегия развития группы Сбербанк на период до 2020 года предусматривает дальнейшее увеличение гибкости, скорости и клиентоориентированности на основе внедрения новых технологий», – сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Напомним, Brand Finance рассчитывает стоимость бренда, используя «Метод отчислений роялти», и оценивает его как отчуждаемый актив.