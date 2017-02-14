Банк выбрал партнера для планирования и размещения рекламы в поисковиках и социальных сетях



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Сбербанк выбрал агентство для проведения рекламных кампаний в интернете. В тендере выиграло iConText (входит в iConGroup). В течение двух лет агентство будет планировать и размещать рекламу в поисковых системах и социальных сетях. Агентское вознаграждение составит не более 491 тыс. рублей.

В конкурсе на размещение рекламы в интернете для Сбербанка участвовало 9 агентств (iConText, Artics Internet Solutions, Publicis Media, Artox Media, «Блондинка.ру», Mgcom, OMD AMS и iProspect). Контракт рассчитан на 2 года с момента подписания договора.

Агентство iConText победило по результат суммарной оценки (стратегия размещения, стоимость коммерческого предложения, опыт команды и опыт работы с клиентами e-commerce), сообщил Сбербанк на сайте госзакупок. Агентство получило оценку в 0,83 балла, большую часть которой (60%) составляет оценка стратегии размещения.