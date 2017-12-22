При оплате Android Pay клиент видит Санта Клауса и мешок с подарками от Сбербанка





Сбербанк совместно с Google сделали эксклюзивную новогоднюю интеграцию. В декабре при оплате Android Pay только клиенты Сбербанка видят не стандартный экран оплаты, а новогодний Doodle (Дудл) от Google.

Новогодние праздники всегда одни из наиболее долгожданных и радостных дней в нашем году. По этой причине Сбербанк решил создать новогоднее настроение для клиентов не только на сайте, на TV или в диджитальных кампаниях, но и в момент самой обычной покупки.

С этой идеей банк пришел к партнеру Google, и они совместно разработали необычный брендинг при оплате с помощью Android Pay. Решающим аргументом был тот факт, что система Android Pay становится все более популярной – например, в октябре клиенты провели 5.4 млн операций по оплате через Android Pay с картой Сбербанка.