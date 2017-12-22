Сбербанк совместно с Google сделали эксклюзивную новогоднюю интеграцию. В декабре при оплате Android Pay только клиенты Сбербанка видят не стандартный экран оплаты, а новогодний Doodle (Дудл) от Google.
Новогодние праздники всегда одни из наиболее долгожданных и радостных дней в нашем году. По этой причине Сбербанк решил создать новогоднее настроение для клиентов не только на сайте, на TV или в диджитальных кампаниях, но и в момент самой обычной покупки.
С этой идеей банк пришел к партнеру Google, и они совместно разработали необычный брендинг при оплате с помощью Android Pay. Решающим аргументом был тот факт, что система Android Pay становится все более популярной – например, в октябре клиенты провели 5.4 млн операций по оплате через Android Pay с картой Сбербанка.
«Мы создали креативную идею вместе с Google у нас в России, а финальный сценарий и визуализация были разработаны головным офисом Google Inc. в Калифорнии. Мы решили, что вплоть до конца января Android, облаченный в деда Мороза, и праздничный олененок, должны весело приветствовать покупки наших клиентов», – рассказали в Сбербанке.