В тестовом режиме проект заработает с 1 декабря 2018 года

C 1 декабря Сбербанк в тестовом режиме начнет выдавать биометрические водительские удостоверения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента банка Анатолия Попова.

Банк работает над проектом в партнёрстве с Министерством цифрового развития. По словам Анатолия Попова, тестирование может быть запущено раньше срока, если компании удастся договориться с регуляторами. Где именно будет тестироваться услуга, он не раскрыл. Технология, которая позволяет выпускать водительские права с чипом, уже утверждена МВД.



В водительских правах с микрочипом, выданных банком, будут храниться биометрические данные, фото, электронная подпись и отпечатки пальцев владельца. По словам Попова, в дальнейшем банк может начать работать с удостоверениями личности гражданина, которые в будущем смогут заменить бумажные паспорта.

Сбербанк рассказал о планах оформлять паспорта и другие документы для клиентов в сентябре 2017 года. Организация планировала тестировать услугу в регионах с дефицитом МФЦ.