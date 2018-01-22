Ульяновские курсанты сняли ремейк на видео Британской армии двухлетней давности

В конце прошлой недели всю страну облетело видео от курсантов Ульяновского института гражданской авиации, на котором они, раздевшись до нижнего белья, активно двигают бедрами под знаменитую песню Satisfaction (Benny Benassi), прогуливаясь по общежитию. Вирусный ролик превратился в настоящий флешмоб и в острую тему для обсуждения на ТВ и в соцсетях.

После резонанса в медиасреде в социальных сетях и на форумах активно начали обсуждаться причины, которые двигали будущими летчиками. Некоторые решили рассмотреть такой нелепый флешмоб как маркетинговый ход.

Одна из теорий – продвижение марки нижнего белья Reebok, которое надето на курсантах. Другая версия, несмотря на свою абсурдность, имеет под собой весьма конкретные данные. Пользователи считают, что такой отголосок в СМИ привлечет внимание абитуриентов к приемной кампании 2018 года. И это уже не просто теория – сообщается, что после выхода обсуждаемого видео посещаемость официального сайта института увеличилась на 150%.

Также стоит вспомнить еще одну скандально известную жительницу Ульяновска Диану Шурыгину. Некоторые пользователи сети считают, что Ульяновск таким образом хочет «замять» историю с девушкой, переключив внимание общества на других (вероятно, более положительных) жителей города.

Тем временем, пока привыкшие к интеллектуальному труду россияне размышляют о причинах и следствиях, те, кто привык не говорить, а действовать, снимают свои пародии в поддержку курсантов, которые оказались на грани отчисления.

Отметим, что «оригинальный» ульяновский ролик и сам является пародией. Вероятнее всего, курсанты вдохновлялись аналогичным видео двухлетней давности от солдат Британской армии. Но, судя по комментариям, отечественная версия пользователям нравится значительно больше.

Ролик от солдат Британской армии.

Ролик от курсантов Ульяновского института авиации.

Самые яркие ролики в поддержку танцующих курсантов

Команда шоу «Вечерний Ургант» воспользовалась танцевальным видео из своих архивов и просто наложила трек итальянского диджея.

Ролик от команды пловцов пользователи называют одним из лучших в этой серии, особенно отмечая его финал.

Представители конного клуба также решили поддержать студентов вместе со своими подопечными.

Не остались в стороне и российские мамы (странно, что не мамы самих курсантов).

Артисты одного из театров творчески подошли к созданию своих образов. Лунтик, пытающийся тверкать – это уровень.

Ответ от парикмахеров студии красоты.

Видео в поддержку курсантов выпустили и представители МЧС России.

Свою лепту во флешмоб внесли девушки армии Израиля.

Ну и конечно, не остались в стороне студенты различных учебных заведений. Satisfaction-ролики от них на YouTube в подавляющем большинстве.

Новый тренд порождает немало шуток и мемов в соцсетях.

Новые единицы измерения для филфака:

- Cколько парней у вас на потоке?

- Ничтожно мало. Не хватит даже чтоб снять пародию на satisfaction... (и это чистая правда) — долорес следопыт (@Dino_Explorer) 20 января 2018 г.

каждое утро просыпаюсь с надеждой на то что сегодня какие нить курсанты сняли новую часть Satisfaction — катюффа (@ivanooovvva) 19 января 2018 г.

Прощу Госдуме @dumagovru все грехи, если они снимут свой клип на #satisfaction — Игорь Греков (@Igor_Grekov) 19 января 2018 г.

Новость облетела не только российские СМИ, но и зарубежные таблоиды. А сказать, какая реакция – положительная или негативная – преобладает в общественных массах, не представляется возможным.