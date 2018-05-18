Однако показанный «баттл» проведен не совсем честно

Противостояние компаний Samsung и Apple продолжается. Ранее бренды уже обменивались любезностями в своих рекламных кампаниях, например, в ролике «Growing Up» Samsung высмеял многолетнюю любовью народа к бренду Apple.

В новой рекламе, продвигающей новый смартфон Samsung Galaxy S9, без привлечения своего главного конкурента не обошлось.

На этот раз под раздачу попала низкая скорость гаджета от Apple. Главная героиня ролика не может быстро совершить ряд операций своим смартфоном и завистливо поглядывает на владельцев телефонов Samsung.

Однако в ролике есть весомая деталь, которая ставит под сомнение истинное превосходство техники корейского бренда. Новейший смартфон Samsung в рекламе сопоставляется не с новинкой Apple — iPhone X, а с iPhone 6, выпущенным четыре года назад.