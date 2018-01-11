Компания повторила социальный эксперимент с помощью нового Galaxy A8

Samsung решил выяснить, что такое настоящая красота и можно ли раскрыть ее в фотографии. Для рекламы нового Galaxy A8 компания повторила социальный эксперимент, который в 2015 году провела Ши Гловер (Shea Glover), тогда еще студентка. Она просила знакомых и незнакомых людей принять участие в своем проекте. Ей удалось запечатлеть, как преображались люди, когда слышали фразу «Я снимаю то, что нахожу красивым». Ролик быстро стал вирусным и набрал почти 18 млн просмотров.

В рекламе Samsung Гловер также просит у незнакомцев разрешения сделать их фотографию. Услышав про свою красоту, собеседники радуются, сомневаются, благодарят интервьюера. Гловер выбрали за креативность, искренность и умение находить подход к людям, сказал Adweek глобальный креативный директор Cheil Малкольм Пойнтон. С помощью этих качеств Samsung намерен завоевать сердца молодой аудтории. «Известным брендам всегда непросто достучаться до поколения Z. Зачастую они либо выглядят как твой папа на дискотеке, либо просто не могут предложить миру ничего позитивного», — иронизирует Пойнтон.

Ролик является частью кампании, запущенной Cheil Worldwide. Слоган «Запечатлей свое истинное «я». Оно позволяет тебе быть собой» в русскоязычной версии звучит иначе: «Камера с фокусом на тебе». Таким образом Samsung хочет показать, что новый смартфон позволяет делать отличные снимки в любых условиях, а также редактировать фотографии и настраивать размытие фона как до, так и после съемки.

Оригинальное видео

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