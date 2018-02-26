Устройства стоимостью от 60 тысяч рублей появятся в продаже 16 марта

Компания Samsung представила новые смартфоны Galaxy S9 и S9+. Аппараты оснастили улучшенной камерой и возможностями дополненной реальности.

Новые модели оснащены 8-ядерным процессором, имеют безрамочный дизайн, улучшенную двойную 12-мегапиксельную камеру с режимом сверхзамедленной съемки и высокой чувствительностью и фронтальную камеру 8 мигапикселей. Камера позволит делать фотографии при слабом освещении и снимать замедленное видео.

Также пользователь сможет сделать селфи и преобразовать его в уникальный эмодзи. Данная функция основана на алгоритме машинного обучения. Система изучает 2D-изображение пользователя, фиксирует около 100 параметров его лица и создает персонализированную 3D-модель с похожей мимикой.

Galaxy S9 получил 5,8-дюймовый дисплей, оперативную память 4 Гб и встроенную память 64 гигабайта. У Galaxy S9+ диагональ 6,2 дюйма, оперативная память 6 Гб, и представлен он в двух версиях – с 64 Гб и с 256 Гб встроенной памяти.

В России новинки появятся с 16 марта, предзаказ на них открыт с 25 февраля. Стоимость Samsung Galaxy S9 составит 59,99 тыс. рублей, Galaxy S9+ – 66,99 тысяч рублей за модель с памятью 64 Гб и 74,99 тыс. рублей за модель с памятью 256 гигабайтов.