Кампания раскрывает главные ценности бренда

Новая рекламная кампания запущена под слоганом Do What You Can’t («Выходи за рамки возможного») и состоит из серии видеороликов и короткометражных документальных фильмов, раскрывающих философию бренда.

Идея безграничности человеческих возможностей нашла свое отражение в роликах кампании Do What You Can't. Видео Manifesto и Human Nature были созданы совместно с креативным агентством Leo Burnett. Роликом «За горизонт» занимались Cheil Russia и Red Pepper Film, видео «глубина» также создавало Cheil Russia в сотрудничестве с Zebra Hero.

Манифест

В ключевом видеоролике кампании Do What You Can't, Manifesto, показано, как именно инновационные технологии Samsung меняют повседневную жизнь пользователей. Устройства, подключенные к экосистеме Интернета вещей, позволяют упростить решение множества задач. Так, вы сможете управлять бытовой техникой с мобильных устройств даже из офиса. С помощью смартфона Samsung Galaxy можно легко делиться контентом с друзьями в режиме реального времени, находясь на другом конце света. Нажатие на кнопку пульта превращает телевизор The Frame в произведение искусства. Один носок всегда теряется? Инженеры Samsung нашли способ, как добавить его в стиральную машину во время стирки.

Human Nature

С детства нас учат смелости, целеустремленности и стремлению к преодолению себя, напоминает видео Human Nature. Однако с течением времени можно потерять веру в свои возможности под давлением общества. Samsung призывает каждого зрителя найти смелость, чтобы выйти за рамки привычного — совершить первый шаг после тяжелой травмы, заняться искусством или запустить видеоблог.

За горизонт. Олимпийский огонь

Главные герои документальных фильмов рекламной кампании Samsung не привыкли останавливаться ни перед какими препятствиями на пути к мечте. Их объединяет желание бросить вызов физическим ограничениям и достичь того, к чему они стремились.

Александр Журавлев, главный герой документального фильма «За горизонт. Олимпийский огонь» — путешественник и фотограф из Екатеринбурга. Александр практически полностью потерял зрение в возрасте 11 лет, но это не помешало ему стать фотографом. Фильм «За горизонт. Олимпийский огонь» посвящен поездке Александра в Корею для участия в эстафете Олимпийского огня. Подробнее на Sostav.

Глубина

Документальный фильм «Глубина» посвящен дайверу Алексею Молчанову и его рекордному погружению на глубину 130 метров без акваланга и другого специального оборудования на одном глотке воздуха. На первый взгляд кажется, что это невозможно, однако фридайвер демонстрирует, что на пути к цели человек может выйти за рамки привычного.

В Samsung убеждены, что человеческий потенциал безграничен, а мир технологических возможностей открывает новые горизонты и помогает достичь даже самой сложной цели.