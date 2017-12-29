Рекламные агентства обменялись теплыми пожеланиями и поздравительными открытками

Пока вся страна сражается в магазинах в традиционной битве за зеленый горошек, редакция Состава вместе с ведущими представителями рекламного рынка поздравляет всех с наступающим Новым годом!

Агентства и компании обменялись любезностями и поздравительными открытками. Надеемся, что именно такое единодушие мы и будем наблюдать в 2018 году внутри индустрии.

Андрей Сущик, CEO SA MEDIA GROUP



Публичные новогодние поздравления руководителя – вроде бы – формальность. Говоришь очевидные банальности, застегнутый на все пуговицы, ни шага влево, ни шага вправо… Но есть в этом формате своя прелесть и особый шарм. Ты говоришь только о самом важном. Отшутиться никак, соскочить с темы – тоже. Только важное, потому что вот в этот момент на тебя смотрят твои друзья, коллеги, команда, а на кого-то и вся страна. И ждут, что ты обозначишь вектор на весь будущий год.



Пользуясь этим моментом необычайной серьезности, я хочу поздравить с наступающим всех тех, кто прошел со мной этот год – клиентов, партнеров и, конечно же, всю свою команду – каждого, кто плечом к плечу со мной трудится в SA MEDIA GROUP. Спасибо, что были рядом в это время роста и необычайного напряжения. Без вас все успехи этого года не состоялись бы. Желаю вам терпения, энергии и удачи! Вместе в наступающем году мы сможем всё.



Публичные новогодние поздравления руководителя – вроде бы – формальность. Говоришь очевидные банальности, застегнутый на все пуговицы, ни шага влево, ни шага вправо… Но есть в этом формате своя прелесть и особый шарм. Ты говоришь только о самом важном. Отшутиться никак, соскочить с темы – тоже. Только важное, потому что вот в этот момент на тебя смотрят твои друзья, коллеги, команда, а на кого-то и вся страна. И ждут, что ты обозначишь вектор на весь будущий год.Пользуясь этим моментом необычайной серьезности, я хочу поздравить с наступающим всех тех, кто прошел со мной этот год – клиентов, партнеров и, конечно же, всю свою команду – каждого, кто плечом к плечу со мной трудится в SA MEDIA GROUP. Спасибо, что были рядом в это время роста и необычайного напряжения. Без вас все успехи этого года не состоялись бы. Желаю вам терпения, энергии и удачи! Вместе в наступающем году мы сможем всё.

Олег Волкош, президент и партнер компании Mediaplus Group Russia



Уважаемые и дорогие коллеги, от души поздравляю вас с Новым годом!

Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких бизнес-целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы, семейного счастья и благополучия, любви и гармонии. Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас!





Уважаемые и дорогие коллеги, от души поздравляю вас с Новым годом!Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких бизнес-целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы, семейного счастья и благополучия, любви и гармонии. Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас!

Виктория Ветчинкина, CEO MediaToday



В новом году я желаю много-много радости! Ведь это самое главное, ради чего мы все делаем то, что делаем.



А так как без успеха радоваться жизни немного сложнее, желаю коллегам по отрасли всех тех побед и свершений, которые мы, конечно, запланируем себе в наступающем году!







В новом году я желаю много-много радости! Ведь это самое главное, ради чего мы все делаем то, что делаем.А так как без успеха радоваться жизни немного сложнее, желаю коллегам по отрасли всех тех побед и свершений, которые мы, конечно, запланируем себе в наступающем году!

Константин Шумов, CEO компании «Вибум»



Дорогие друзья! В эти финальные дни года принято подводить итоги и успевать исполнить все kpi и дедлайны.



Уходящий год был непростым, но весьма интересным. Он показал нам, что выстреливать могут самые неожиданные вещи, к которым на первых порах не относишься серьезно: рэп-баттлы, видеоблогеры, криптовалюты, неожиданные гаджеты, новые продакшн-видеостудии и форматы.



Совсем скоро мы соберемся за новогодним столом с теми, кто нам по-настоящему дорог, поднимем бокалы и под бой курантов загадаем желания. Хочу пожелать читателям Sostav.ru и всем работникам рекламной сферы не останавливаться в мечтах, креативить, фантазировать, творить, реализовывать интересные проекты и никогда не сдаваться. Пусть новый 2018 год подарит нам новые неожиданные тренды, принесет удачу и радость созидания.



С Новым 2018 Годом всех!



Дорогие друзья! В эти финальные дни года принято подводить итоги и успевать исполнить все kpi и дедлайны.Уходящий год был непростым, но весьма интересным. Он показал нам, что выстреливать могут самые неожиданные вещи, к которым на первых порах не относишься серьезно: рэп-баттлы, видеоблогеры, криптовалюты, неожиданные гаджеты, новые продакшн-видеостудии и форматы.Совсем скоро мы соберемся за новогодним столом с теми, кто нам по-настоящему дорог, поднимем бокалы и под бой курантов загадаем желания. Хочу пожелать читателям Sostav.ru и всем работникам рекламной сферы не останавливаться в мечтах, креативить, фантазировать, творить, реализовывать интересные проекты и никогда не сдаваться. Пусть новый 2018 год подарит нам новые неожиданные тренды, принесет удачу и радость созидания.С Новым 2018 Годом всех!

Марина Зрилова, директор представительства Nectarin в Санкт-Петербурге



Друзья, в уходящем году хочу пожелать всем партнерам и коллегам правильно расставить приоритеты и найти хотя бы немного времени, чтобы успеть поблагодарить этот год за все то, что он принес. В постоянном цейтноте многое упускается из виду, и только спустя время приходит осознание, для чего это с нами произошло. Именно поэтому желаю всем и в Новом 2018 Году, и в уходящем 2017 больше осознанности, терпения и умения создавать правильные условия мотивации как для себя, так и для своих клиентов и коллег.



Всем любви, вкусных нектаринов и хорошей погоды в Новом Году!



? Друзья, в уходящем году хочу пожелать всем партнерам и коллегам правильно расставить приоритеты и найти хотя бы немного времени, чтобы успеть поблагодарить этот год за все то, что он принес. В постоянном цейтноте многое упускается из виду, и только спустя время приходит осознание, для чего это с нами произошло. Именно поэтому желаю всем и в Новом 2018 Году, и в уходящем 2017 больше осознанности, терпения и умения создавать правильные условия мотивации как для себя, так и для своих клиентов и коллег.Всем любви, вкусных нектаринов и хорошей погоды в Новом Году!

Анна Сергеева, генеральный директор Main Target Group



В 2018 нас ждут два ярких события.

Во-первых, футбольное мировое событие, и мы в эпицентре! Давайте же используем эту возможность и реализуем нестандартные, яркие, креативные коммуникации! Давайте добавим динамики и фанатского рвения в продвижение брендов!



Во-вторых, выборы! Давайте задумаемся над самой темой выбора. Как много в нашей отрасли зависит от него. Мы выбираем между погоней за биллингами и яркой сложносочиненной коммуникацией. Так пусть же наш выбор и выбор Клиента принесет дивиденды для всех участников рынка!

С Новым ярким рекламным годом!

С Новым витком эволюции рекламного рынка!



В 2018 нас ждут два ярких события.Во-первых, футбольное мировое событие, и мы в эпицентре! Давайте же используем эту возможность и реализуем нестандартные, яркие, креативные коммуникации! Давайте добавим динамики и фанатского рвения в продвижение брендов!Во-вторых, выборы! Давайте задумаемся над самой темой выбора. Как много в нашей отрасли зависит от него. Мы выбираем между погоней за биллингами и яркой сложносочиненной коммуникацией. Так пусть же наш выбор и выбор Клиента принесет дивиденды для всех участников рынка!С Новым ярким рекламным годом!С Новым витком эволюции рекламного рынка!

Никита Михеенков, директор по развитию Nimax



В новом году я желаю коллегам, клиентам и конкурентам почаще останавливаться и осматриваться вокруг. Не стала ли работа самоцелью? Меняется ли что-то к лучшему? Есть какие-то значимые достижения? И если результаты не очень соответствуют бурной деятельности и вашей усталости, возможно, стоит вернуться на уровень стратегии и планов.



Второе пожелание про Life/Work Balance от любителя зашиться на работе без особого смысла и эффекта. Постоянно думать о работе и держать все проблемы в поле зрения – классическая ловушка сознания, из которой нужно выбираться. Каждый решает эту проблему по-своему – я с помощью спорта. Поэтому желаю всем найти занятие, которое захватывает вас не меньше, чем ваша работа, но все-таки отличается от нее:)



В новом году я желаю коллегам, клиентам и конкурентам почаще останавливаться и осматриваться вокруг. Не стала ли работа самоцелью? Меняется ли что-то к лучшему? Есть какие-то значимые достижения? И если результаты не очень соответствуют бурной деятельности и вашей усталости, возможно, стоит вернуться на уровень стратегии и планов.Второе пожелание про Life/Work Balance от любителя зашиться на работе без особого смысла и эффекта. Постоянно думать о работе и держать все проблемы в поле зрения – классическая ловушка сознания, из которой нужно выбираться. Каждый решает эту проблему по-своему – я с помощью спорта. Поэтому желаю всем найти занятие, которое захватывает вас не меньше, чем ваша работа, но все-таки отличается от нее:)

Татьяна Тармогина, управляющий директор креативного агентства маркетинговых коммуникаций e:mg



2017 год запомнится нам множеством захватывающих событий, ярких побед, воплощением в жизнь масштабных проектов и рождением новых, которые мы планируем с успехом реализовать уже в ближайшее время.

Мы благодарны клиентам и партнерам, которые были рядом с нами весь этот год, разделяли наши идеи и доверяли нашей экспертизе. Будьте смелыми в Новом году и ваши мечты станут реальностью!



2017 год запомнится нам множеством захватывающих событий, ярких побед, воплощением в жизнь масштабных проектов и рождением новых, которые мы планируем с успехом реализовать уже в ближайшее время.Мы благодарны клиентам и партнерам, которые были рядом с нами весь этот год, разделяли наши идеи и доверяли нашей экспертизе. Будьте смелыми в Новом году и ваши мечты станут реальностью!

Сергей Петраковский, коммерческий директор i-Media



С удовольствием поздравляю весь digital-рынок с наступающим 2018 годом. Этот год, уверен, для большинства из нас был удачным. Пусть эта тенденция сохраняется и в будущем.

Хочу пожелать коллегам уверенно идти к самым амбициозным целям, всегда держать руку на пульсе и реализовать в новом году все самые смелые идеи. Интересных проектов, профессиональных команд и веры в успех!



С удовольствием поздравляю весь digital-рынок с наступающим 2018 годом. Этот год, уверен, для большинства из нас был удачным. Пусть эта тенденция сохраняется и в будущем.Хочу пожелать коллегам уверенно идти к самым амбициозным целям, всегда держать руку на пульсе и реализовать в новом году все самые смелые идеи. Интересных проектов, профессиональных команд и веры в успех!

Алексей Бузин, генеральный директор Seo-Impulse



C Новым годом, дорогие партнеры, коллеги и все кто связан с Интернет-маркетингом!

Желаю, чтобы этот год подарил Вам новые большие возможности и перспективы для процветания и успеха. Пусть в ваших компаниях, где Вы трудитесь, будет счастье, в ваших сердцах – любовь, а в наших партнёрских отношениях – стабильность, доверие, честность, взаимопонимание и удача.



C Новым годом, дорогие партнеры, коллеги и все кто связан с Интернет-маркетингом!Желаю, чтобы этот год подарил Вам новые большие возможности и перспективы для процветания и успеха. Пусть в ваших компаниях, где Вы трудитесь, будет счастье, в ваших сердцах – любовь, а в наших партнёрских отношениях – стабильность, доверие, честность, взаимопонимание и удача.

Ирина Васенина, управляющий партнер Progression Group



Хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом!



Пусть он принесет только хорошие новости, радость и счастье! Пусть будет много интересных проектов и творческих прорывов. Надеюсь, что следующий год будет плодотворным для всех: и агентств, и клиентов и тех, ради кого всё делается- потребителей;))



И пусть на рекламном рынке будет такая же предсказуемость как на выборах;) Хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом!Пусть он принесет только хорошие новости, радость и счастье! Пусть будет много интересных проектов и творческих прорывов. Надеюсь, что следующий год будет плодотворным для всех: и агентств, и клиентов и тех, ради кого всё делается- потребителей;))И пусть на рекламном рынке будет такая же предсказуемость как на выборах;)

Эмин Алиев, генеральный директор Criteo в России



Хочу пожелать всем в Новом году пикового перформанса – во всех смыслах этого слова!

Пусть 2018-й будет ярким, интересным и щедрым на приятные сюрпризы!

С Новым годом!





Хочу пожелать всем в Новом году пикового перформанса – во всех смыслах этого слова!Пусть 2018-й будет ярким, интересным и щедрым на приятные сюрпризы!С Новым годом!

Валентин Киселев, руководитель отдела продаж Sport Media Alliance



Друзья и коллеги! Помимо новых открытий и высоких результатов, мне хочется пожелать вам не забывать про своих родных и близких! Ведь в таком активном ритме нашей отрасли мы часто оставляем их без должного внимания.



С наступающим Новым годом!



Друзья и коллеги! Помимо новых открытий и высоких результатов, мне хочется пожелать вам не забывать про своих родных и близких! Ведь в таком активном ритме нашей отрасли мы часто оставляем их без должного внимания.С наступающим Новым годом!

Компания ЗАО «Ферреро Руссия»



Мы поздравляем всех своих потребителей и партнеров с наступающим Новым годом!

В жизни каждого из нас есть особые люди. Это те, кто каждый день проводит бок о бок с нами, помогает нам становиться лучше, вдохновляет учиться и достигать новых вершин. Выражайте признательность таким людям – дарите тем, кто стал подарком для вас.



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Александр Дмитренко, управляющий партнер DMA



Дорогие друзья и коллеги!



Мы не можем упрекнуть этот год в нехватке креативных идей, ярких проектов, звонких имен и трогательных историй.



Мы, как и вы, начали писать панчлайны, признались друзьям в «котозависимости», узнали, что «рукалицо» – одно слово, и шесть раз, обливаясь слезами, посмотрели ролик про сторожа на маяке.



Мы как и вы, открывая детское шампанское (потому что за рулем), подводим итоги уходящего года и делаем прогнозы на год грядущий. И знаете что?



Мы хотим пожелать и себе, и вам еще больше часов, проведенных на работе, еще больше «мы этого никогда раньше не делали, но давайте попробуем», еще больше идей, выходящих за рамки обыденного, еще больше смеха, слез и поднятых бокалов с шампанским. За огромные победы и маленькие поражения!



С Новым годом! Дорогие друзья и коллеги!Мы не можем упрекнуть этот год в нехватке креативных идей, ярких проектов, звонких имен и трогательных историй.Мы, как и вы, начали писать панчлайны, признались друзьям в «котозависимости», узнали, что «рукалицо» – одно слово, и шесть раз, обливаясь слезами, посмотрели ролик про сторожа на маяке.Мы как и вы, открывая детское шампанское (потому что за рулем), подводим итоги уходящего года и делаем прогнозы на год грядущий. И знаете что?Мы хотим пожелать и себе, и вам еще больше часов, проведенных на работе, еще больше «мы этого никогда раньше не делали, но давайте попробуем», еще больше идей, выходящих за рамки обыденного, еще больше смеха, слез и поднятых бокалов с шампанским. За огромные победы и маленькие поражения!С Новым годом!

Ольга Петрова, генеральный директор digital-агентства Traffic Isobar



От всей души поздравляю с Новым годом всех участников нашего огромного и интереснейшего рекламного рынка!



Пусть вдохновение и позитив не покидают вас, а работа всегда приносит удовольствие! Но главное, чтобы среди дедлайнов, проектов, KPIs мы всегда помнили о тех, кто нуждается в поддержке. Новый год – это отличное время, чтобы стать немного волшебником для кого-то: близкого или совсем незнакомого человека.



В Traffic Isobar есть новогодняя традиция: средства из поздравительного фонда для Клиентов наше агентство перечисляет на благотворительность. Мы очень рады, что Клиенты поддерживают эту инициативу, и благодаря им мы ежегодно совершаем такой важный добрый поступок. В этом году мы перечислили средства в Благотворительный фонд «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ» в поддержку детей, оставшихся без заботы родителей.



И конечно, всем прекрасных новогодних каникул! От всей души поздравляю с Новым годом всех участников нашего огромного и интереснейшего рекламного рынка!Пусть вдохновение и позитив не покидают вас, а работа всегда приносит удовольствие! Но главное, чтобы среди дедлайнов, проектов, KPIs мы всегда помнили о тех, кто нуждается в поддержке. Новый год – это отличное время, чтобы стать немного волшебником для кого-то: близкого или совсем незнакомого человека.В Traffic Isobar есть новогодняя традиция: средства из поздравительного фонда для Клиентов наше агентство перечисляет на благотворительность. Мы очень рады, что Клиенты поддерживают эту инициативу, и благодаря им мы ежегодно совершаем такой важный добрый поступок. В этом году мы перечислили средства в Благотворительный фонд «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ» в поддержку детей, оставшихся без заботы родителей. Присоединяйтесь! И конечно, всем прекрасных новогодних каникул!

Коротеев Александр,

COO Digital-агентства PICONSULT





От всей команды Gameloft желаем вам больше огня в глазах и меньше пожара на работе. Возьмите с собой в 2018 все самое лучшее, что было в этом году, и не забывайте про интерактивные развлечения!



Друзья, с Новым годом!От всей команды Gameloft желаем вам больше огня в глазах и меньше пожара на работе. Возьмите с собой в 2018 все самое лучшее, что было в этом году, и не забывайте про интерактивные развлечения!



РА «Воздух»





Константин Майор, владелец Maer Group



Ярких впечатлений и размещений в Новом году!



Ярких впечатлений и размещений в Новом году!

Владимир Жолобов, директор группы компаний и команда Z&G



Счастливого Нового года!



Счастливого Нового года!