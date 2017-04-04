Прогнозы на 2017 год еще оптимистичнее



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В 2016 году рекламодатели Казахстана потратили на видеорекламу 420 млн тенге (около 76 млн рублей). Бюджеты увеличились на 58%, благодаря чему данный сегмент стал самым быстрорастущим на местном медиарынке, сообщил гендиректор «Vi Digital Казахстан» Виталий Савков. В 2017 году селлер ожидает двузначного роста расходов на видеорекламу - по прогнозам, сегмент прибавит 72%, а его объем достигнет 726 млн тенге (примерно 131 млн рублей). Такие данные были озвучены на совместной с Tvzavr конференции.

Вместе с развитием рекламных продуктов увеличатся инвестиции со стороны крупнейших рекламодателей и появятся новые игроки, считает Савков. Vi Digital наблюдает увеличение активности даже у самых скептичных и консервативных рекламодателей. Появлению этого интереса в значительной степени способствуют медийные агентства, чья компетенция в сфере digital повышается с каждым днем.

Рынок видеорекламы растет на фоне падения других видов медийной рекламы, например, баннеров. Драйверами роста в Казахстане эксперты называют увеличение интереса аудитории к платформе Smart TV, появление новых рекламных продуктов для рекламодателей, в том числе использование Big Data и performance-инструментов.

По оценке «Vi Digital Казахстан», активнее всего на онлайн-видеорекламу тратились следующие категории: FMCG (45% от digital бюджетов), телеком (13%), недвижимость (11,4%), авто (10,8%), финансы (10,6%), медицина/здоровье (5,9%), ритейл (2,8%). При этом сегмент недвижимости показал почти двукратный рост расходов.

Согласно прогнозам, в 2017 году сегмент онлайн-видео будет расти не только за счет рекламодателей с ТВ и из сформированной категорийной линейки. Повышение спроса наблюдается также со стороны МСБ и luxury.

Ранее ADV сообщило, что в апреле–ноябре 2016 года рекламодатели потратили на онлайн-видеорекламу в Рунете 4,1 млрд рублей. Темпы роста рынка (+18%) отразили тренд всего 2016 года, подчеркивали эксперты. Затраты на онлайн-видеорекламу составили 6% от общего объема инвестиций в видеорекламу, включая телевизионную.