Лучшие выступления и презентации с DAN Content Session

В июне Dentsu Aegis Network Russia провел первое мероприятие, полностью посвященное индустрии контента — Content Session. Эксперты рекламного холдинга впервые дали оценку российскому рынку контента, выделили сферы с максимальным инвестиционным потенциалом. На примерах успешных кейсов было показано, почему контентное направление важно интегрировать в маркетинговый микс самых различных брендов — от FMCG-отрасли до финансовой и beauty-индустрий.

Sostav публикует самые интересные презентации и записи выступлений с DAN Content Session. Среди спикеров конференции — продюсер Александр Роднянский, Марина Жигалова-Озкан («Уолт Дисней Компани СНГ»), Эдуард Илоян (Yellow, Black & White), Дмитрий Сергеев (Mail.Ru Group), Сергей Ганин (Сбербанк), Борис Волков (телеканал «Пятница!»), консультант по киберспортивному маркетингу Степан Шульга, Марина Мушкаренко (PepsiCo), Сергей Мудрик («Вечерний Ургант») и Илья Бородин (Yoola).

Открытие

Рынок контента: взгляд Dentsu Aegis

Если вы думали, что по жизни только работаете, то это не так. Работа занимает всего 6 часов в день, тогда потребление контента отнимает в среднем 11 часов.

ТВ-продукт: опыт создания совместного шоу с каналом и рекламодателем

В Японии Dentsu Aegis Network половину денег зарабатывает на контенте, производя шоу, мультфильмы и спортивные трансляции. Российский офис тоже развивает это направление. Например, делает шоу «Русский ниндзя» на «Первом канале», участвует в производстве реалити-шоу «Теперь я босс!» на канале «Пятница!».

Сбербанк, телеканал и The Story Lab (Dentsu Aegis Network) запустили уникальный локальный формат, который вещатель уже подумывает распространить на международный рынок. Банк создал целую экосистему с обучающим и развлекательным контентом о малом бизнесе, подключив эксклюзивный блог, интернет-рекламу и лидеров мнений. KPI перевыполнены, уверяют в Сбербанке.

The New Broadcasters: новые форматы создания и дистрибуции востребованного контента

Новая реальность контента представляет собой мир большого экрана и малого экрана, заявил продюсер Александр Роднянский. Потребительское поведение изменилось, и люди больше не хотят идти в кинотеатры за тем, что можно смотреть дома. В этой парадигме большим студиям приходится конкурировать со стриминговыми платформами.

Студии теряют свою связь со зрителем: они не знают, кто покупает подписку и что человек в итоге смотрит в видеосервисе. Именно поэтому студия Disney с 2019 года перестанет отдавать свои новинки Netflix и сфокусируется на дистрибуции через собственную платформу, отмечает гендиректор Walt Disney в России Марина Жигалова-Оскан.

Киберспорт: лучшие практики и потенциал индустрии

Киберспорт уже обогнал традиционный спорт по ряду показателей. Аудитория трансляций киберспорта растет дикими темпами, тогда как аудитория части традиционных видов спорта падает. Глобальный рынок киберспорта оценивается в 839 млрд долларов — это на 5% больше, чем сумма всех контрактов NBA за сезон 2015/16.

Киберспорт находится на 4-м месте по объему принимаемых букмекерских ставок среди всех видов спорта. Киберспорт — в одном ряду с футболом по вовлечению, потому что его правила понятны, а просмотр удобен и бесплатен. Зрителям важен эффект присутствия, поэтому большая часть потребления киберспорта приходится на лайвы. Бренды в киберспорте уже не редкость, но многие до сих пор осторожничают: 25% опрошенных в зале на Content Session вообще не рассматривают интеграции в киберспорт, 34% пока в раздумьях.

Музыка: digital-революция. Новые подходы к интеграции брендированного контента в аудиовизуальную среду

В итоговой секции Content Session певица Монеточка, ее продюсер, музыкальный редактор «Вечернего Урганта» и директор по работе с партнерами Yoola рассуждают, почему YouTube «ломанул» телевизор.

Бонус — запись концерта певицы Монеточки, ставшей популярной благодаря YouTube.