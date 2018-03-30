Продажи сегмента в 2017 году выросли на 25-30% — до 500 млн рублей

Российский книжный рынок в целом по итогам 2017 года вышел из многолетней стагнации. Электронные книги остаются одним из драйверов роста: продажи аудиокниг в России в 2017 году выросли на 25−30%, до 500 млн руб.

Потребление аудиоконтента в России пока отстает от других стран, но по итогам 2018 года темпы роста рынка должны увеличиться до 40%. При этом в дальнейшем темпы продолжат увеличиваться, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

Почти весь рынок делят три компании: принадлежащий «Эксмо» и Ozon.ru «ЛитРес» (он занимает около 50%), сервис «Патефон» (15%) и вышедший в Россию в июне шведский Storytel, доля которого уже достигла 15%. Еще 20% занимают остальные участники рынка.



Объем всего российского рынка электронных книг, включая аудио, в 2017 году составил 3,7 млрд руб., его доля от емкости всего книжного рынка достигла 6−7%. По данным «Эксмо-АСТ» их продажи увеличились на 41%. К 2019−2020 годам продажи электронных книг могут увеличиться до 8−10 млрд руб. при сохранении темпов роста.

Наибольшая доля продаж аудиокниг в России приходится на нон-фикшен: деловую литературу, книги по психологии и здоровью, следует из опроса, проведенного для «ЛитРеса» Kantar TNS. Наибольшие суммы, 300−500 руб. в месяц, готовы тратить на аудиоверсии книг пользователи в возрасте 35−44 лет. Почти половина респондентов включает аудиокниги в машине, 44% — дома, около 30% — во время прогулки на улице. Почти все опрошенные, 89%, слушают аудиокниги со смартфона.

Шведский Storytel открыл представительство в России в июне 2017 года, но «активное развитие» она начала только в декабре. Компания продает аудиокниги по подписке за 449 руб. в месяц. В библиотеке Storytel около 60 тыс. книг, 50 тыс. из которых на английском языке. Число пользователей в сервисе не раскрывают. Потребление аудиоконтента в России составляет всего 0,6%, тогда как на других развитых рынках — 5−10%.

В «ЛитРесе» также называют рынок перспективным: в 2017 году группа нарастила продажи аудиокниг на 72% и прогнозирует «высокий рост» и по итогам 2018 года. Доля аудиокниг в общем объеме продаж группы по итогам 2017 года составила 17%, с начала 2018 года к концу марта этот показатель увеличился до 19%. Доля платящих пользователей у «ЛитРеса» достигает 57% от общего числа слушателей аудиокниг. Компания продолжает инвестировать в развитие сегмента и открыла студию записи аудиокниг.