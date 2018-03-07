Более 75% ритейла в сфере моды планирует инвестировать в использование искусственного интеллекта

В 2017 году мировая индустрия моды усилиями крупных компаний-лидеров рынка вышла из кризиса. Хотя общеэкономическая неопределенность сохраняется, главное ожидание рынка до 2021 года — органический рост, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчёт о состоянии мировой индустрии моды в 2017 году McKinsey & Company и Business of Fashion.

Аналитики констатируют высокое состояние неопределенности в индустрии и крайне негативные ожидания. Согласно прогнозу, 68% опрошенных представителей сектора на 2017 год предполагал ухудшение условий бизнеса и лишь 19% - улучшение. В 2018 году улучшения ситуации ждут 37% опрошенных, ухудшения — 42%. Темпы роста продаж снизятся лишь по одной категории модных товаров (спортивная одежда, рост на 6−7% против 7,5−8,5%). По остальным секторам ожидается повышение темпов роста продаж на 0,5−1 процентный пункт. Увеличение темпов роста продаж ожидается в ценовых сегментах luxury и discount, в прочих секторах оно, как ожидается, будет аналогично 2017 году.

С экономической точки зрения индустрия моды представляет собой очень необычную картину. Если в 2005—2015 годах, по оценкам McKinsey, 20% компаний-лидеров по продажам генерировали 100% прибыли индустрии, компании из второго-четвертого дециля — 18%, а наихудшие генерировали столько же убытков, сколько последняя группа, то в 2016 году прибыли лидеров увеличились в 1,44 раза, а «середняков» — сократились в девять раз и почти не имеют значения для рынка. При этом убытки самых слабых игроков выросли в 2,6 раза и сейчас составляют 47% от общей прибыли.

По прогнозу аналитиков, «весна» 2018 года и для 20% выигравших будет проблемной. Из десяти важнейших трендов лишь два условно позитивны и комфортны для компаний. Это ожидаемая перезагрузка глобализации экономик в мире и высочайший спрос из Азии. Третий общеэкономический фактор позитивен условно: рост непредсказуемости в экономической динамике становится нормальным. Сдвиги в потребительских предпочтениях сложнее: они в 2018 году будут все более лояльны к торговым онлайн-платформам (Amazon, Tmall, Flipcart, Zalando). Отмечается при этом, что США с точки зрения перспективных торговых платформ в секторе уже сейчас сильно уступают Китаю. В предпочтениях — персонализация потребления и мобильные платежи.

75% компаний в 2018—2019 годах планируют вкладываться в искусственный интеллект в основном для цифрового мерчандайзинга и намерены заботиться об устойчивом развитии и применять внутри сектора технологии из сферы цифровых стартапов. Так, Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане показал новую коллекцию с помощью беспилотных аппаратов, которые заменили на подиуме традиционных девушек и мужчин-моделей.