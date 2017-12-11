Компании нашли способы монетизации борьбы с недостоверными новостями

В борьбу с недостоверной информацией в соцсетях включились некоторые стартапы, среди которых Crisp, New Knowledge, Cisco, Distil Networks. Они видят в борьбе с фейковыми новостями возможность монетизировать эту деятельность, сообщает «Коммерсант».

Стартапы работают с соцсетями и другими компаниями, выявляя боты и применяя машинное обучение для определения недостоверных новостей. Часть из них, в том числе Crisp и New Knowledge, начинали с борьбы с кибертерроризмом, другие, включая Cisco и Distil Networks, используют в борьбе с фейковыми новостями тактику, с помощью которой они противодействуют хакерам.

Стартап Crisp помогает брендам защитить свою репутацию в соцсетях. Для этого Crisp использует алгоритмы, с помощью которых обшаривает сеть, включая «темный интернет».

Чтобы выявить боты и обнаружить распространение сомнительной информации New Knowledge использует технологии машинного обучения. Если организации обнаруживают дезинформацию достаточно рано, они еще могут принять соответствующие меры, считают в компании

Cisco разрабатывает технологии, которые помогли бы людям определить настрой новостной статьи. Разработчики хотят научить программу выявлять те или иные нюансы текстов, например, то, насколько заголовок связан с текстом и не является ли он кликбейт-заголовком.

Distil Networks выявляет ботов, которые распространяют ту или иную информацию, чтобы сделать ее трендом. В компании отмечают, что боты становятся все более «умными» и все лучше копируют человеческое поведение, поэтому фейковые новости — это проблема, которую можно решить.

Среди крупных компаний, активно занимающихся борьбой с фейковыми новостями, такие компании как Facebook, Google и Twitter. Американская исследовательская компания International Data Group назвала фейковые новости и борьбу с ними со стороны технологических корпораций одним из десяти важнейших событий года в сфере высоких технологий.