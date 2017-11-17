Оператор доказал эффективность технологии Synaps с помощью теста «Видишь, Работает!», проводившегося для рекламных агентств

Russ Outdoor совместно с компанией Synaps Labs запустил продажи размещения на основе контактов с целевой аудиторией. Технология Synaps при помощи искусственного интеллекта и машинного зрения проводит анализ аудитории цифровых носителей и в реальном времени подбирает необходимое рекламное сообщение.

Synaps точно измеряет объем уникальной аудитории, способна управлять частотой контакта, а также отслеживать фактические медиапоказатели кампаний в реальном времени. Для наглядной демонстрации эффективности технологии компания Russ Outdoor пригласила крупнейшие рекламные агентства принять участие в тесте, который стартовал 27 октября и продлится до конца ноября.

В рамках теста, сотрудники агентств, пожелавшие принять участие, предоставили номерные знаки своих автомобилей, которые были переведены в шифрованный ID в системе Synaps. Russ Outdoor подготовил специальные приветственные макеты с логотипами агентств-участников, и при распознавании конкретного автомобиля в потоке, технология выводит на экран сообщение “Видишь, работает!”. Кроме того, в тесте задействованы другие возможности технологии Synaps, например, адаптация креатива к погодным условиям и времени суток. Для этого были подготовлены специальные рекламные макеты с элементами, отражающими дождь, снег, облачность, солнечную погоду и наступление темноты.

Представители рекламных агентств, участвующих тесте «Видишь, работает!», по результатам кампании дали первые оценки:

Генеральный директор рекламного агентства Ontime Media Владимир Трофимов так прокомментировал работу технологии: «В апреле мы оценивали существующие технологии таргетированного показа наружной рекламы, и технология Synaps Labs, которую использует Russ Outdoor, единственная получила самую высокую оценку в силу прозрачности механизма работы, что и было еще раз наглядно продемонстрировано во время теста. У технологии, несомненно, есть потенциал развития в виде обезличенного сегментирования аудитории по разным характеристикам».

Директор по тактическому планированию и размещению рекламы рекламного агентства Mindshare Игорь Шмуйлов так прокомментировал тест технологии Synaps: «Результат тестовой кампании технологии Synaps приятно удивил. Одно дело - обсуждать вопрос в теории, предлагать и выслушивать аргументы за и против, высказывать сомнения. Другое дело - поехать и убедиться, что технология работает и работает, как надо. Я думал меня уже нельзя ничем удивить».

Александр Васьков, директор департамента медиа закупок рекламного агентства Posterscope: «По результатам тестирования кампании можно уверено сказать, что технология действительно работает, и мы надеемся, что технология получит распространение не только в Москве, но и в регионах РФ».

Также высокую оценку работе технологии Synaps дал Дмитриев Михаил, эксперт по размещению наружной рекламы: «Теория, подкреплённая практикой – это серьёзный аргумент. То, что ещё вчера обсуждалось, сегодня можно увидеть своими глазами. Эксперимент, безусловно, удался и подтвердил работоспособность системы. Начало новой эпохи продаж, измерения и оценки наружной рекламы однозначно положено. «Видишь, работает!» за время эксперимента увидели много людей, но быть одним из тех, кто среди остального потока понимает, что происходит, и к чему это всё ведёт, особенно приятно. Эта история создаётся здесь и сейчас, за что отдельное спасибо Russ Outdoor и Synaps Labs».